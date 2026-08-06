Rabanales, capital de "la movida" veraniega

Las fiestas patronales en honor a San Salvador convirtieron este jueves 6 de agosto a Rabanales en la capital de la movida veraniega de La Raya de España (comarca de Aliste) y Portugal (región de Tras os Montes y Alto Douro) gracias a una variedad de actividades que sirvieron de colofón a unos exitosos festejos tanto a nivel de organización como de participación.

Uno de los momentos álgidos del día grande fueron la misa y la procesión con San Salvador alrededor de la iglesia parroquial. El miércoles la venerada fue Nuestra Señora la Virgen de las Nieves, en este caso portada por las mujeres.

GALERÍA | Las mejores imágenes de las celebraciones religiosas en las fiestas patronales de Rabanales / Chany Sebastián

Yaiza Herrero fue la elegida para animar el tardeo con su flamenco antes de la cena de despedida de los festejos a base de aperitivos y rabo de ternera con patatas, en la Plaza Mayor, lugar donde también se programó la última verbena popular con la orquesta Musical Compás.

El acto más concurrido de las fiestas fue, como era de esperar, la verbena popular de la noche del miércoles donde la orquesta Cañón de Santa María del Páramo (León), que superó todas las expectativas con un magnífico directo y una puesta en escena que fue muy bien valorada por sus cientos de seguidores alistanos, unos “cañoneros”, mayoritariamente jóvenes, que suelen acudir a su cita obligada cada vez que la banda leonesa actúa en algún pueblo de Aliste. Una fiesta que podrán repetir el día 16 en Alcañices.

Como ya es habitual, otra de las grandes protagonistas de las fiestas fue la gastronomía, que permitió entre otras degustaciones la de carne asada al estilo del pueblo y la cena popular cortesía del coto de caza de la localidad. El folclore corría a cargo de la charanga “Manaita”, maestros a la hora de poner la banda sonora en muchas de las fiestas alistanas con sus gaitas, dulzainas y tamboriles.

Proyecto de Investigación Arqueológica “Castrum Zoelarum”

A lo largo del mes de agosto, Rabanales acogerá las actividades alternativas (este año no hay excavaciones en El Castrico) programadas por el proyecto de investigación arqueológica “Castrum Zoelarum” y la Asociación Científico Cultural “Zamora Protohistórica” con el apoyo de la Fundación Fomento Hispania y el Ayuntamiento de Rabanales.

Una oportunidad única “para descubrir nuestro pasado romano a través de las estelas funerarias, los restos arqueológicos de El Castrico, el Museo de los Castros de Aliste y el Castro de la Encarnación”. Unas rutas guiadas en las que podrán participar quienes así lo deseen previa inscripción los días 8, 15, 22 y 29 de agosto.