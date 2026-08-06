El Pulijón cumple 53 años ofreciendo variedad de actividades en las fiestas de San Agustín en Fermoselle

La Asociación Cultural fermosellana, una de las más antiguas de la provincia, ha presentado el programa de actividades que se llevarán a cabo por su cuenta en este mes de agosto, con motivo de las celebraciones del patron del pueblo, San Agustín.

Los eventos tendrán lugar en la segunda quincena del mes, entre el día 14 y el 24, y van desde la música tradicional hasta el senderismo, toda una muestra de la esencia activa del pueblo. Uno de los actos más esperados es la XLI Muestra de Música y Danza Tradicional, que cumple más de cuarenta veranos siendo una de las citas más importantes del folclore zamorano. En este caso, el festival estará dividido en dos etapas. La primera de ellas estará presiddia por la Asociación de Tamborileros Juan de la Enzina de la mano de la Asociación de Campaneros Zamoranos.

XLI Muestra de música y danza / Cedida

La segunda, a cargo de Jambrina y Madrid folk, que harán un repaso por la cultura de la región.

Jambrina y Madrid Folk en Fermoselle / Cedida

Teatro y poesía en Fermoselle

No se acaba la cultura en la música en esta muestra que ofrece la agrupación fermosellana. La programación contempla la representación de la obra "El testamento de Nacho" por el Grupo de la Ronda y la incorporación del XVII Atardecer Poético, donde Iluminada Ramos presentará "Pasillo Azul".

Talleres y rutas guiadas

Entre las actividades guiadas, la agrupación ha organizado una ruta medioambiental por Caracosta, un taller de juegos para toda la familia, un taller de encaje de bolillos y un café cultural en el que Pedro Conde explicará las "Señales mágicas en las piedras". Estará seguido por el desfile de peñas y actividades musicales.

Siguiendo la tradición del pueblo, se celebrará el encierro infantil para que los niños disfruten de las festividades taurinas con total seguridad. También tendrá lugar un año más la carrera solidaria "Fermoselle, Capital de Los Arribes", que ya es historia de las festividades de la villa.

Salida de la carrera, en Fermoselle / CEDIDA

Para terminar, se celebrará el vermú charanguero de la mano de los Atronadores del Pulijón.

Con este programa, El Pulijón no solo demuestra su compromiso con San Agustín y con el pueblo de Fermoselle, sino que reafirma una vez más su conocimiento de la cultura y las costumbres del lugar.