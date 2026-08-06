Aliste
"El Príncipe Piquirrín" llega a Alcañices, Sejas, Nuez y Riofrío
La primera presentación tiene lugar este jueves 6 de agosto en Alcañices
En el mes de agosto, con motivo de los Veranos Culturales 2026, va a tener lugar la presentación de "El Príncipe Piquirrín" en varias localidades alistanas. Se trata de la traducción de El Principito, novela de Antoine de Saint Exupéry, al alistano, modalidad lingüística del noroeste zamorano, una variante de la lengua leonesa.
Los traductores y el editor explicarán cómo se llevó a cabo la traducción, las dificultades a las que se enfrentaron y contarán algunas anécdotas del proceso de traducción.
Estos son los pueblos, fechas y lugares de las presentaciones:
- 6 de agosto, 19.30 horas: auditorio municipal de Alcañices
- 7 de agosto, 19.30 horas: centro social de Sejas de Aliste
- 8 de agosto, 19.00 horas: escuelas de Nuez
- 16 de agosto, 19.30 horas: salón de Riofrío de Aliste
- 21 de agosto, 17.00 horas: colegio de Truchas con motivo de la X Feria del Llibru de Cabreira (Aula Cabreiresa) en Trueitas / Truchas (León)
En todas las presentaciones se pondrán ejemplares a la venta, incluida una edición especial para los Veranos de Aliste 2026.
Estas presentaciones se van a realizar gracias a la colaboración de las asociaciones culturales y de los ayuntamientos de las cuatro localidades: Editorial Libros desde Tuma, Asociación Cultural Fuente Grande de Nuez de Aliste, Asociación Cultural El Pozón de Sejas de Aliste, Asociación de Vecinos Riofrío Despierta de Riofrío de Aliste, ayuntamientos de Alcañices, Rábano de Aliste, Trabazos y Riofrío de Aliste.
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