Medio centenar de explotaciones ganaderas y doce mil animales se quedan sin alimento tras el incendio de Fermoselle
El delegado de la Junta confirma la dotación de alimento al ganado bovino, vacuno y caprino
La próxima semana comenzará la revisión de viviendas afectadas por las llamas
Once explotaciones de ganado bovino con un censo aproximado de 662 cabezas y otras 40 explotaciones en el ámbito del bovino-caprino con una estimación de cabezas de 11.366 han recibido el alimento con el que “de forma urgente” la Junta de Castila y León ha atendido a los ganaderos sayagueses afectados por el incendio de Fermoselle en los tres primeros días de esta semana. Otro ganadero, “quizás el más importante de la zona, nos ha pedido que de momento tiene alimento, que se lo retengamos, y cuando tenga esa necesidad se lo comunicarán al Servicio Territorial para que se envíe ese alimento necesario a sus cabezas de ganado”.
Así lo ha confirmado el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, quien precisa que el incendio está controlado, “pero se sigue trabajando especialmente en los cañones del Duero, ya que es una zona granítica que hay muchas piedras sueltas por esos derrumbes y debajo de ese material hay vegetación, por eso hay que seguir refrescando, seguir trabajando en esa zona y seguir pendientes de una posible reactivación”.
En cuanto a las ayudas, ayer se publicaba la relación de 16 municipios que fueron desalojados y, ha comunicado Prada, “está en marcha la ayuda de los 500 euros por unidad familiar para aquellas personas que fueron desalojadas y también está en vigor la posibilidad de solicitar la ayuda de los municipios que tuvieron albergue, Fermoselle y Bermillo de Sayago, que atendieron de forma muy correcta y muy competente a esas mil personas que fueron desalojadas”.
Así mismo se está en contacto con los ayuntamientos “para que nos identifiquen las viviendas se han visto afectadas por el fuego porque la próxima semana se visitará la zona para valorar primero y efectuar los desescombros donde sea necesario y luego valorar la posibilidad de habilitar ayudas para esas viviendas e iniciar esa posible reconstrucción” ha indicado el delegado territorial de la Junta en Zamora.
Otra de las vías es el estudio y análisis de las carreteras de titularidad autonómica para ver su situación de cara a reparaciones o cambio de señalización. Y en el ámbito cultural se está haciendo balance de “posibles afecciones a espacios arqueológicos o yacimientos y también ermitas, que hay muchas por la zona para valorar si ha habido algún daño”.
Suscríbete para seguir leyendo
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- Un incendio en Zaresa, planta de residuos de Roales, moviliza a bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora
- El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: 'Solo he podido salvar las ovejas
- El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: 'Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol
- David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
- Los cazadores de Fermoselle auxilian a la fauna salvaje tras el incendio: 'Alimentar a los animales es ahora lo más urgente
- El pueblo de Carbajales de Alba, soliviantado por la subida del 75% del IBI
- Localizan de madrugada, en una huerta y caído en el suelo a un hombre de 86 años desaparecido en Cerezal de Sanabria