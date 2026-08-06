Justo y Pastor caen rendidos ante la devoción de los feligreses de Domez

Hombres y mujeres, vecinos y emigrantes, niños, jóvenes y mayores de Domez de Alba se han vestido con sus mejores galas y, llevando la armonía como bandera, han honrado todo lo alto a sus patronos San Justo y Pastor, gracias a un magnífico y variado programa de actividades organizado por la asociación cultural “El Piélago” y la colaboración del Ayuntamiento de Gallegos del Río.

Tocaron las campanas a gloria y fiesta y, uno tras otro, sin prisa pero sin pausa, fueron llegando los feligreses haciendo que por una vez el templo se quedase pequeño. El futuro Arcipreste de Aliste y Alba, José Alberto Sutil, fue el encargado de oficiar la misa solemne y presidir la procesión donde los varones portaron a San Justo y Pastor por las calles del pueblo.

Fiestas de Domez / Chany Sebastián

Si alguien no falla en las fiestas patronales de cualquier pueblo alistanos son los niños y niñas, siempre dispuestos a apuntarse y disfrutar. Atrevidos, sociables e incansables, disfrutan sin parar de los hinchables y juegos infantiles.

Fue tierra Domez de Alba de grandes gaiteros como el inolvidable Domingo Blanco (Cabezo), y de nuevo regresaba el folclore al son de las gaitas, las dulzainas y los tamboriles de la mano de la agrupación folclórica alistana Manteos y Monteras, rescatando de los abuelos y las abuelas aquellos recuerdos y estampas de adolescencia y juventud donde en cada tarde de domingo o fiesta de guardar la fiesta estaba asegurada. Muchos de ellos incluso se atrevieron con las jotas y los bailes.

Regresó un año más la tradicional cita gastronómica con el chorizo a la sidra para animar y llevar la anochecida a la espera de la primera verbena popular con la orquesta Vía Libre y Mar Villar. Este año el pregón corría a cargo de Casimira Carbajo Barroso, presidenta de la Asociación de Jubilados de Domez de Alba, la cual hizo un recorrido por la historia del pueblo y las fiestas de antaño.

Fiestas Domez / Chany Sebastián

Como manda la tradición alistana en el segundo día de las fiestas se honra la memoria de los antepasados de Domez de Alba con una misa por los difuntos. Culminados los rezos, el mejor plan será pasarse por donde Liyo a tomarse el vermut y degustar sus tapas caseras. Tardeo dedicado a los juegos de la madera y a las 20.00 horas, actuación del grupo “A mi manera”. Noche de fiesta asegurada hasta altas horas de la madrugada con la orquesta Cayenna de Asturias y Marc.

El sábado, a las 20.30 horas está programado el concierto del cantante zamorano Alberto Martín, que dará paso a la cena ofrecida por el coto de caza “Guimaraes” y los bailes nocturnos con la disco móvil Radiation. El domingo una cena de hermandad y convivencia pondrá el broche de oro a los festejos de San Justo y Pastor.

Ya el día 11 de agosto “La Era”, a las 20.30 horas, acogerá la presentación del libro “Enmimismados. Manual para descentrarse” por su autor Enrique Lluch Frechina, que estará acompañado por el sacerdote Teo Nieto Vicente. Un viaje íntimo y lúcido hacia el centro de uno mismo para aprender a descentrarse y vivir con más libertad, claridad y compasión.

Domez de Alba ha preparado una ruta solidaria el día 12 de agosto para ir a ver el eclipse con quedada en “La Era” a las 19.00 horas para subir al “Alto del Castro”, para bajar luego por “Peña Luso”, “Camino Hondo” y “Borceo”. Cada participante contribuirá con un donativo que será destinado a la compra de material contra incendios para el pueblo. La organización corre a cargo de la asociación cultural “El Piélago” con la colaboración del Patronato de Turismo de la Diputación de Zamora. Al final habrá un refrigerio en “La Era”.