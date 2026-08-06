La Junta asegura que no tiene responsabilidad sobre la limpieza del cortafuegos solicitada por Fermoselle

El cortafuegos situado en el límite entre Fornillos de Fermoselle y Formariz para el que el Ayuntamiento de Fermoselle solicitó el año pasado al Servicio Territorial de Medio Ambiente su limpieza sin recibir respuesta “está en terreno particular y, por tanto, esa responsabilidad no le corresponde a la Junta”.

Así ha contestado el delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, a las críticas del Ayuntamiento fermosellano por hacer caso omiso al mantenimiento de un cortafuegos que, consideran, hubiera ayudado a amortiguar los efectos del incendio que ha terminado por llegar hasta Mámoles y calcinar alrededor de once mil hectáreas dejando a su paso un rastro muy destructivo en pueblos y explotaciones ganaderas.

Tras revelar que “he pedido disculpas” al alcalde de Fermoselle en una conversación telefónica de esta misma mañana por no contestar al escrito remitido desde el Ayuntamiento en mayo de 2025 y reiterados en septiembre de ese mismo año, Fernando Prada ha precisado que el cortafuegos en cuestión se hizo en 2017, en el contexto del gran incendio que se originó igualmente en Fermoselle y con la autorización de los titulares de esos terrenos. Pero al encontrarse en terreno particular “la responsabilidad en la limpieza es de otro ámbito”. Ha añadido que “si se piensa que con un escrito se puede solucionar el problema no es así”, incidiendo en que “si se consideraba algo importante y no hay respuesta, se insiste y se pide una reunión; si es tan importante hay que seguir insistiendo”.

Causas

Respecto al origen del incendio, que el alcalde de Fermoselle José Manuel Pilo apuntaba ayer a la intencionalidad, el delegado de la Junta apeló a la prudencia; “tenemos una Brigada de Investigación de Incendios Forestales que trabaja magníficamente en conjunto con el Seprona de la Guardia Civil y hay que dejarles trabajar porque tienen una capacidad técnica y profesional importante para llegar a determinar las causas del incendio”.

Y sobre la misma petición trasladada por el alcalde de Fermoselle sobre la modificación de la Ley de Montes, Fernando Prada ha asegurado que la “colaboración con los alcaldes es total, cada uno tiene que analizar las competencias que tiene dentro de su ámbito territorial y los órganos jurisdiccionales valorarán esas posibles modificaciones puntuales en la Ley de Espacios Naturales o la normativa del Parque Natural”.

Prada ha recordado las competencias de los Ayuntamientos en el entorno urbano-forestal y las de los particulares en sus propiedades “La limpieza de zarzas que rodean a los muros residen en los propietarios de esas parcelas y en ningún momento se va a denegar la autorización para limpiar, eso es un bulo” ha afirmado tajante el delegado de la Junta. “Toda petición de actuación en esas zonas de maleza que solicite un particular se va a atender y se va a responder con claridad y rapidez”.