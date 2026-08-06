SAYAGO
Bajo Duero donará el importe recaudado en sus actuaciones en Zafara y Muga de Sayago a los damnificados por el incendio
Un apoyo de la asociación etnográfica a ganaderos y agricultores, el pilar social de la zona rural
La Asociación Etnográfica Bajo Duero ha emitido un comunicado en el que informa de la decisión de destinar el importe obtenido en sus próximas actuaciones en Sayago a paliar los daños ocasionados en el incendio de Fermoselle. Como ya sucedio el año pasado, cuando la asociación donó y plantó árboles para reforestar las zonas quemadas en Porto de Sanabria, en este caso han acordado donar los beneficios de sus bailes en la comarca este mes de agosto.
Concretamente, se trata de dos actuaciones. La primera de ellas tendrá lugar en el marco de las fiestas patronales de Muga de Sayago, en la antesala del día de San Roque, el próximo sábado 15 de agosto. La segunda será en Zafara el sábado 22. Los beneficios obtenidos estárán destinados a los ganaderos y agricultores de las localidades castigadas por el fuego, suponiendo un sector "esencial en el tejido económico y social del medio rural", según Bajo Duero.
Con esta decisión, la entidad pretende mostrar su respeto y agradecimiento hacia una tierra que "también ha conservado y transmitido el patrimonio etnográfico que hoy constituye la razón de ser de la propia asociación", tal y como indican en el comunicado.
Bajo Duero se une así a las asociaciones y entidades privadas que desde que el fuego se extendiese por los Arribes el pasado 29 de agosto han mostrado su solidaridad con las zonas afectadas por el incendio.
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