Sucesos comarcas
Detenido un joven zamorano de 21 años con cocaína, cinco tabletas de hachís y dinero
El acompañante del detenido fue propuesto para sanción administrativa por la tenencia de una pequeña cantidad de hachís
Un hombre zamorano de 21 años ha sido detenido en un control de seguridad establecido en la carretera de Monfarracinos, acusado de un delito de tráfico de drogas tras incautarle una gran cantidad de marihuana, cocaína, hachís y dinero. En el momento de la detención, el hombre iba acompañado de una segunda persona.
Durante la identificación del detenido y tras una primera inspección del vehículo, la Guardia Civil de Zamora localizó en varios habitáculos interiores restos de sustancias estupefacientes propiedad del acompañante. A raíz de este primer hallazgo, los agentes realizaron una segunda inspección más exhaustiva, en la que encontraron, debajo de la rueda de repuesto, una cantidad importante de estupefacientes: una bolsa de cocaína, cinco tabletas enteras de hachís y otros restos de droga.
Tras realizar las pruebas pertinentes sobre las sustancias encontradas, se confirmó el tipo de estupefacientes que transportaban. Por ello, los agentes del puesto de Carbajales de Alba procedieron a la detención del conductor como supuesto autor de un delito de tráfico de drogas. Por su parte, el acompañante fue propuesto para una sanción administrativa por la tenencia de una pequeña cantidad de hachís.
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