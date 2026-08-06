Autorizada la caza de la tórtola europea en 138 cotos de Zamora

La media veda de este 2026 mantiene la caza de la cordorniz y, en el caso de Zamora, se autoriza la de la tórtola europea en 138 cotos. La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha publicado la orden que regula la media veda de 2026 mediante cupos, registro obligatorio de capturas y mecanismos de control que permiten compatibilizar la actividad cinegética con la conservación de las especies.

Estas decisiones, según la Consejería, "permiten mantener una actividad de gran importancia social y económica para numerosos municipios de la comunidad, especialmente en el medio rural, donde genera movimiento económico, contribuye al mantenimiento de empleo ligado a los cotos de caza y favorece la actividad de numerosos servicios locales".

El consejero, Joaquín Antonio Pino, ha destacado que la Junta "defenderá la caza sostenible con gestión, datos y seguridad jurídica. Siempre plantearemos alternativas responsables frente a prohibiciones generales que no tengan en cuenta la información disponible ni la realidad de nuestro territorio".

Codorniz

La codorniz podrá cazarse durante los días hábiles de la media veda: martes, jueves, sábados y domingos, entre el 15 de agosto y el 20 de septiembre de 2026, con un cupo máximo de 20 ejemplares por cazador y día. Los cazadores autorizados deberán registrar sus capturas mediante las fichas facilitadas por los titulares de los cotos, conforme al modelo disponible en la página web de la Junta, o a través de la herramienta telemática Capturcyl.

Los titulares cinegéticos deberán comunicar antes del 1 de octubre las capturas realizadas en cada coto. Esta información permitirá disponer de datos verificables y trasladar a la Comisión Europea los resultados del seguimiento asumido por las comunidades autónomas.

El sistema de registro de capturas convierte, además, a los propios cazadores en colaboradores directos de la gestión y seguimiento de la especie, aportando información imprescindible para respaldar futuras decisiones de gestión basadas en datos objetivos.

Codorniz común. / Jorge Sierra / SEO/BirdLife

Tórtola europea

La Orden autoriza también la caza de la tórtola europea en 682 cotos de toda la comunidad. Cada cazador podrá abatir un máximo de seis ejemplares por jornada y deberá comunicar las capturas al finalizar el día. Este sistema permitirá controlar el cupo total de 15.309 tórtolas asignado a Castilla y León para 2026 y garantizar que el aprovechamiento sea cuantificable, verificable y supervisado por la Administración.

La Consejería ha habilitado, además, un nuevo plazo para que los cotos interesados puedan incorporarse al mecanismo de gestión adaptativa exigido por la Comisión Europea. Castilla y León figura entre las comunidades autónomas con una mayor participación en este modelo de gestión adaptativa, basado en la asignación de cupos, el control efectivo de las capturas y la evaluación continua del estado de las poblaciones. "La continuidad de la codorniz y la autorización de la tórtola demuestran que la gestión responsable da resultados. El sector ha asumido el seguimiento y el registro de capturas necesarios para defender estos aprovechamientos con datos objetivos y todas las garantías de conservación", ha subrayado el consejero.

Otras especies y cupos de captura

Durante la media veda podrán cazarse también la urraca, la corneja, el conejo y el zorro. A partir del 25 de agosto se incorporarán la paloma torcaz, la paloma bravía y la tórtola europea, esta última exclusivamente en los cotos autorizados.

La orden establece asimismo cupos máximos por cazador y día para determinadas especies migratorias en aquellos terrenos cuyos planes cinegéticos contemplen su aprovechamiento: cuatro avefrías comunes, tres agachadizas (computadas conjuntamente), tres becadas y dos silbones europeos.

Estos límites tienen como finalidad garantizar la gestión sostenible de las especies migratorias, especialmente durante los episodios de concentración puntual que puedan producirse en Castilla y León.