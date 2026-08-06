Los autónomos y pymes afectados por el fuego podrán recibir una ayuda directa de 5.500 euros

Los autónomos y pymes cuya actividad se haya visto interrumpida por los incendios de este verano podrán contar con una ayuda directa de 5.500 euros. La Consejería de Economía y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, Icecyl, ha publicado estas subvenciones destinadas a los autónomos y pymes afectados que se encuentren ubicados en los términos municipales y localidades evacuadas por el fuego e incluidos en los listados de la Junta.

Esta medida, de carácter no reembolsable y concesión inmediata, busca reforzar la liquidez de los negocios afectados y evitar el cierre de empresas. El plazo de presentación para optar a estos apoyos concluye el 30 de noviembre de 2026.

Asimismo, se han modificado las bases reguladoras de la línea de ayudas destinadas a la creación de empresas, gestionadas igualmente por el Icecyl. La modificación contempla que las empresas que se constituyan en localidades afectadas por los incendios de 2026 puedan acceder al porcentaje máximo de ayudas del 75% sobre el coste subvencionable, cuando el máximo establecido en el resto de los supuestos es del 50%.

Apoyo a la inversión de pymes

Para las empresas ya existentes, se han modificado las condiciones de las ayudas para proyectos de inversión. El objetivo es facilitar la financiación para la creación de nuevos establecimientos, la ampliación de capacidad, la diversificación de la producción o la transformación fundamental de procesos. Los nuevos porcentajes de subvención se fijan en un 35% para las pequeñas empresas y un 25% para las medianas, pudiendo incrementarse en las provincias donde la normativa europea lo permita, como en el caso de Ávila, donde el porcentaje de ayudas alcanzará el 45% y el 35% respectivamente.

Esta línea de subvenciones tiene como objetivo promover el emprendimiento y facilitar la financiación de proyectos de inversión, apoyando la adquisición de activos materiales e inmateriales, así como los gastos necesarios para la puesta en marcha de nuevas actividades económicas. El plazo de presentación de solicitudes se mantendrá abierto hasta el 31 de diciembre de 2026.

Complementariamente, se han establecido medidas financieras específicas que incluyen la bonificación de préstamos avalados por Iberaval para autónomos, pymes y empresas de mediana capitalización (midcaps), permitiéndoles acceder a financiación en condiciones preferentes. Las dos líneas de financiación que se integran en este marco a través del programa Icecyl Financia, cubren tanto proyectos de inversión y expansión, como necesidades de circulante y liquidez. La bonificación se ejecutará sobre los costes de los préstamos para asegurar dichas condiciones preferenciales, pudiendo incluir en ciertos casos la bonificación total de los gastos financieros para autónomos y microempresas de menos de 10 empleados.

La Junta ha habilitado la cuenta de correo electrónico infoempresas.incendios@jcyl.es y el teléfono 012 para atender consultas relacionadas con la convocatoria de ayudas, que buscan incentivar la recuperación económica en las zonas más castigadas por los incendios, reforzando el compromiso del Gobierno autonómico con el desarrollo territorial equilibrado y la resiliencia empresarial.