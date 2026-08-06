Argujillo rinde homenaje a "un hombre irrepetible", Arturo Rebollo Alonso

Las fiestas patronales de Argujillo contarán este año con un acto muy especial, el homenaje a quien se ha calificado como "un hombre irrepetible", Arturo Rebollo Alonso (1933-1925). A este brillante Ingeniero nacido en Argujillo se debe el diseño innovador de la presa de Susqueda. Hijo de Ángel Rebollo, farmacéutico de Argujillo que también regentó una popular botica en la Puerta de la Feria de Zamora, Arturo Rebollo destacó como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, pero su formación intelectual abarcó además las carreras universitarias de Arquitectura, Ciencias Geológicas, Historia del Arte, Ingeniería Geológica, Antropología Cultural y Filosofía.

Un hombre de "espíritu renacentista" que recibió la Medalla al Mérito Profesional en el año 1992 y la Medalla Ildefons Cerdá 2012, la máxima distinción del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Cataluña "por su personalidad, trayectoria profesional y gran contribución a la ingeniería, especialmente en el mundo de las grandes presas, con una obra que se considera la joya de la ingeniería catalana: la presa de Susqueda".

Cartel de las fiestas de Argujillo / LOZ

Su pueblo siempre en la retina como revelan detalles que contó su hijo José Rebollo Pericot para La Opinión de Zamora: "en la tradición arquitectónica de la construcción con sillería de piedra, las escaleras helicoidales sin eje se denominan escaleras de Mallorca por las existentes en la torre del campanario de la catedral de Mallorca. Ahí Gaudí la descubrió, y las torres de la Sagrada Familia tienen escaleras de Mallorca. Mi padre no lo aprende ni en Mallorca ni en la Sagrada Familia. Lo aprende de monaguillo en su pueblo. La torre del campanario de Argujillo tiene una escalera de Mallorca".

El homenaje a este hijo de Argujillo que siempre llevó a gala sus orígenes zamoranos, nace de otro ingeniero del pueblo, Carlos Alonso Amigo. El acto en el que colabora la Asociación Cultural Los Carriles de Argujillo, tendrá lugar este domingo, 9 de agosto, a las 22.00 horas en el Salón Municipal.

El homenaje a Arturo Rebollo Alonso forma parte del amplio programa de actos dentro de las fiestas de Argujillo, que comenzó con el torneo de fútbol y se prolonga hasta el 15 de agosto.