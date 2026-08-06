Las ancestrales “convidadas” vuelven a los pueblos del municipio alistano de Gallegos del Río

El Ayuntamiento de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Domez de Alba, Puercas, Tolilla, Flores y Lober) recupera las ancestrales “convidadas” que durante décadas las autoridades civiles (alcalde y concejales), parroquiales (mayordomo de la iglesia) y religiosas (cura) ofrecían a los vecinos y feligreses tras la celebración de la misa y la procesión del día grande de las fiestas patronales.

Las fiestas patronales históricamente constaban de víspera y dos días. La víspera era el día de los preparativos de cada casa, que pasaban por el sacrificio del cordero que durante todo el verano se había estado cuidando para el banquete. Hacia las 17.00 horas el mayordomo de la iglesia era el encargado de “Tocar a Castrón Muerto”, un repique que venía a confirmar que cada casa estaba preparada ya para iniciar las fiestas y recibir a familiares y allegados.

El primer día de fiesta se sacaba al patrono (los hombres) o a la patrona (las mujeres) teniendo luego lugar la misa cantada de acción de gracias. Culminados los actos religiosos se desarrollaba una procesión donde los gaiteros, dulzaineros y tamborileros abrían la comitiva acompañando primero al señor cura a su casa, donde invitaba a licores (anís, coñac, ponche, quina o vemut) y dulces a todos. Luego se continuaba por la casa del mayordomo de la iglesia y el alcalde pedáneo. Un acto comunitario y de hermandad que nunca debió perderse.

Cada pueblo del municipio de Gallegos del Río mantiene ahora la tradición pero sin procesión, a la salida de la misa, en “El Sagrao” (Plaza de la Iglesia). Lo que muchos desconocen, porque los organizadores de las fiestas a veces lo pasan por alto, es que es el Ayuntamiento de Gallegos del Río el que costea esa convidada asignando a cada pueblo una pequeña ayuda económica.

Fechas

Gallegos del Río fue el primer pueblo del municipio en celebrar sus fiestas en el mes de junio en honor a San Pedro Apóstol. El resto de pueblos las celebrarán en agosto.

Domez de Alba se meterá de lleno este jueves en los festejos, pues no en vano el 6 de agosto es el día más señalado del año y a las 12.00 horas tendrá lugar la misa y la procesión en honor a San Justo y Pastor oficiadas por José Alberto Sutil para compartir tras los rezos un aperitivo (convidada) por cortesía del Ayuntamiento de Gallegos del Río. Tardeo con hinchables y, a las 20.00 horas, folclore con la agrupación alistana de folclore “Manteos y Monteras”. Se completará la jornada con los torneos de beerpong y rana, degustación de chorizo a la sidra y primera verbena popular con la actuación de la orquesta “Vial Libre” y el DJ Mar Villar.

El viernes habrá misa por los difuntos por la mañana, vermut donde Liyo, juegos gigantes de madera y a las 20.00 horas actuación del grupo “A mi manera”. Los bailes nocturnos contarán con la actuación de la orquesta Cayenna de Asturias y el DJ Mar Villar. Las actividades del sábado se centrarán en la actuación del cantante Alberto Martín a las 20.00 horas, para seguir con la cena cortesía del coto de caza “Guimaraes” y bailes con la disco móvil Radiation. Se cierran los festejos el domingo 9 de agosto con la cena de hermandad y karaoke.

Foto de archivo de las fiestas de Domez / Ch. S

Tolilla es el pueblo más pequeño del municipio, con apenas 14 empadronados, pero no por ello menos importante. Muestra de ello es que contará con hasta cinco días de fiesta. Los propios vecinos serán los encargados de adornar el pueblo jueves y ya el viernes habrá tardeo con hinchables y pintacaras para los niños, a las 21.00 horas merienda popular y fiesta del cubata. El día 8 habrá misa, convidada en la “Casa la Maestra”, campeonato de tute, juegos tradicionales, hinchables, guerra de agua, campeonato de futbolín y disco móvil.

Para el sábado los platos fuertes serán a las 19.00 horas el folclore de altura con el grupo de gaitas “As Portelas” de Lubián de Sanabria, luego hinchables para los más pequeños y pasada la media noche verbena popular con la orquesta Nueva Banda de Asturias, con bingo en el descanso y al finalizar chocolatada. Se cierran las fiestas el día 10 con cine de verano y una gran parrillada.

La localidad de Lober tiene como patrona a Santa Marina y después de varios años amenizando los bailes nocturnos con disco móviles este año el pueblo recuperará las verbenas populares a la antigua usanza y los encargados de amenizar la velada será el grupo Clan Cero de Valladolid.

Imagen del grupo Clan Cero / Ch. S.

Flores de Aliste es uno de esos pueblos más pequeños que tendrán orquesta a pesar de la carestía de las formaciones musicales y más aún en su caso, ya que su patrona es Nuestra Señora la Virgen de la Asunción y coinciden fiestas en media España. En 2026 no iban a ser menos y el día 14, viernes, el pueblo volverá a contar con verbena y con una gran orquesta: Talismán de Vigo.

El sábado 15 habrá pasacalles con “La Chispa de Aliste”, misa y procesión con la Virgen de la Asunción, música tradicional y limonada. Ya el domingo habrá misa por los difuntos, comida popular en la ribera, bingo, tajuela e hinchables para los más pequeños.

Procesión en Flores / Chany Sebastián / Archivo

Lober de Aliste después de varios años volverá a contar con una orquesta para sus verbenas con motivo de las fiestas en honor a Santa Marina. El día 18 misa en honor a la patrona, vermut y animación con “Alistanga”. Tras los juegos para todos en la era, a las 20.00 horas actuará Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos y por la noche bailes nocturnos con la orquesta Clan Zero y el DJ Secret Guess. El día 19, hinchables por cortesía del coto de caza “Las Peñicas”, tardeo con “Vaya Movida” y noche de fiesta con la disco móvil La Saga.

Por su parte, Puercas de Aliste venerará a su patrono San Bartolomé en torno al 24 y Valer de Aliste, coincidiendo con el último fin de semana de agosto, a Santa Eulalia de Mérida.