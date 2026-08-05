La Virgen de la Nieves obra el milagro: La Torre renace durante sus fiestas patronales

La Torre de Aliste, localidad ribereña del río Aliste y perteneciente al municipio de Mahíde, se ha vestido con sus mejores galas, como manda la tradición, para venerar en pleno verano y bajo un sol de justicia a su patrona, Nuestra Señora la Virgen de las Nieves, que obró el milagro de reencontrar a los residentes habituales y a los hijos pródigos.

La histórica iglesia parroquial de San Julián y Santa Basilisa, una auténtica jora arquitectónica, acogía la misa de acción de gracias en honor a la Virgen de las Nieves que, cumpliéndose la costumbre, salía a procesionar por las calles del pueblo. Finalizados los actos religiosos le tocaba el turno al vermut con aperitivos y a los bailes regionales.

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Tardeo típico de fiesta patronal alistana con los juegos infantiles, juegos autóctonos con el campeonato de tajuela, y folclore de la tierra con la actuación de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras, cuyos integrantes lograron con creces su objetivo de animar la velada bailando y haciendo bailar a quien así lo decidió al son de las gaitas, dulzainas y tamboriles y siempre, como no, cautivando con la ancestral y colorida indumentaria tradicional alistana.

La Torre de Aliste es un pueblo puntero a la hora de programar los bailes nocturnos veraniegos con formaciones musicales de primera fila. El martes, un año más, lo bordaba el grupo Gaudí, una banda de León siempre en vanguardia con su música pop y rock que tiene cientos de seguidores entre los más jóvenes. Coincidiendo con el día grande, miércoles, este año la comisión de fiestas optaba por “The 8 y ½ Band”.

Los festejos continuarán el jueves con misa y vermut y, después, con un parque infantil con hinchables, un gran bingo musical y, pasada la media noche, la tercera y última verbena popular amenizada por el grupo Voodoo.

El viernes habrá un partido de fútbol en Las Zudas y el sábado una ruta mañanera por los alrededores del pueblo y almuerzo, para continuar ya por la tarde con el XXII Encuentro de Gaiteros y Tamborileros que comenzará a las 19.30 horas con pasacalles y actuaciones. Sobre las 20.00 horas se repartirán pastas y sangría. Se cerrarán los festejos el domingo con una cena de Ternera de Aliste.

Éxodo rural

La Torre de Aliste ha sido uno de los pueblos más afectados por la emigración y el éxodo rural iniciado en los años sesenta del pasado siglo XX en la comarca natural de Aliste, Tábara y Alba, la cual ha traído seis décadas después una despoblación rural que hace tambalear los cimientos de la supervivencia de muchas localidades zamoranas. Los que se fueron, por suerte, nunca se olvidaron su tierra y sus orígenes, y ello trae consigo que durante estos días la población llegue incluso a superar los 500 residentes entre vecinos, emigrantes y los descendientes de estos.

Ya era La Torre un pueblo grande allá por 1901 cuando contaba con 254 vecinos. A pesar de iniciarse las migraciones a ultramar a Cuba, Brasil y Argentina, el pueblo no solo aguantó el tirón y las penurias de la Guerra Civil y la posguerra hasta batir su propio récord de 454 empadronados entre 1950 y 1960. En la década de los setenta (época de mayor sangría migratoria), 234 personas de La Torre fueron a buscar la vida a otros lugares y en 1981 ya se había bajado a solo 181 habitantes. Actualmente, La Torre cuenta con 63 empadronados, de ellos 40 hombres y 23 mujeres.