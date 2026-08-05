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UPA-COAG pide que se permita el pastoreo en zonas de "no cosechado" afectadas por incendio, como Sayago

Muchos ganaderos encuentran dificultades para sustituir los pastos quemados donde alimentar a su ganado

Un pastor con ovejas por la zona quemada en Fermoselle

Un pastor con ovejas por la zona quemada en Fermoselle / José Luis Fernández

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I. G.

La Alianza UPA-COAG solicita a la Consejería de Agricultura que se permita el pastoreo en las comarcas de no cosechado que se han visto afectadas los incendios, como la comarca de Sayago.

La organización ha solicitado hoy por escrito a la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura que se permita el pastoreo o “aprovechamiento a diente del ganado” en las comarcas de "no cosechado" que se han visto afectadas esta campaña por "catástrofes naturales graves" o "fenómenos meteorológicos graves".

Días atrás el Gobierno autonómico sacaba la Orden por la que se flexibilizaba uno de los cumplimientos de las obligaciones relacionadas con la PAC, autorizando la recolección de las superficies declaradas como ‘zonas de no cosechado de cereal’ acogidas a esta práctica correspondientes a la campaña 2026 desde el pasado 1 de agosto, siempre y cuando los cordones de paja resultantes tras la recolección del cereal se encuentren en bandas distribuidas por la parcela, y se mantengan sobre el terreno, al menos, hasta el 1 de septiembre de 2026.

UPA-COAG basa ahora la petición de permitir el pastoreo en esas comarcas dado que “esas zonas en las que esta excepción es de aplicación, que son zonas afectadas por episodios de carácter catastróficos, se han visto afectadas una gran cantidad de pastos de ganaderos, los cuales se encuentran con dificultades para sustituir los pastos quemados donde alimentar a su ganado”.

Por este motivo se ha solicitado a la Consejería de Agricultura que dentro de la las flexibilizaciones en la práctica de establecimiento de espacios de biodiversidad, zonas de no cosechado, se permita el pastoreo, el aprovechamiento a diente del ganado, posibilitando así que los ganaderos aprovechen este recurso para alimentar a sus animales.

Noticias relacionadas y más

Esta medida afectaría a la zona sur del río Duero, que ha sido la más afectada por las adversas condiciones meteorológicas, y que se concreta en las comarcas agrarias de: Sayago y Duero Bajo, en la provincia de Zamora; Arévalo-Madrigal y Ávila, en la provincia de Ávila; Vitigudino, Ledesma, Salamanca, Peñaranda de Bracamonte, Fuente de San Esteban y Alba de Tormes, en Salamanca; Cuéllar, Sepúlveda y Segovia, en la provincia de Segovia; Campo de Gómara y Arcos de Jalón, en Soria; la comarca Sur, en Valladolid.

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