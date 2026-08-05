Tradición, esfuerzo y comunidad: la antesala de las fiestas patronales de Venialbo

Un año más, en las vísperas de las fiestas de San Roque, la unión vecinal ha vuelto a destacar en Venialbo. Es una tradición ya consolidada en este municipio zamorano, pues es el Ayuntamiento el que hace un llamamiento a sus vecinos para llevar a cabo el montaje de las talanqueras que marcan el circuito de los encierros taurinos. Por eso, en vez de depender los servicios municipales, se pide colaboración, para que el éxito de esta celebración no recaiga solo en el Consistorio, sino que resida en los vecinos de esta localidad.

Lejos de comenzar los montajes a media mañana, la jornada comienza con las primeras luces del día. A las 7.00 horas, y aprovechando “la fresca”, un grupo de voluntarios compuesto por una treintena de personas se reunía para llevar a cabo una labor titánica: el montaje del recorrido de los encierros. Un trayecto de 300 metros cuyas estructuras metálicas se deben colocar a mano y entre varias personas, pues son muy pesadas.

Esta dinámica es puramente manual y cooperativa, y requiere de la colaboración de un grupo de entre seis y ocho personas para "levantar" los diferentes tramos del recorrido y crear así, paso a paso, este circuito de seguridad.

Vecinos colocando una talanquera / Cedida

En este montaje también participan los miembros del equipo del gobierno, incluido el alcalde, Jesús Vara, que ha destacado que “si el equipo de gobierno curra, la gente se anima a arrimar el hombro”. Por ello, si esta tarea fuera realizada por los trabajadores del Ayuntamiento tardarían meses en montarlo, sin embargo, gracias a la cooperación vecinal, se realiza a lo largo de una mañana.

Unión y amistad

Este esfuerzo físico trae consigo una grata recompensa. Una vez que se ha finalizado la tarea de garantizar la seguridad del público y de los corredores de estos festejos taurinos, el Ayuntamiento se encarga de organizar un almuerzo para todas las personas que han colaborado en uno de los establecimientos locales. Un almuerzo que se convierte en un espacio que fomenta la unidad y la cercanía entre los vecinos.

Vecinos disfrutand del pincho tras el montaje / Cedida

Entre una gran variedad de pinchos, bebidas y conversaciones, empieza a surgir el ambiente festivo propio de las fiestas patronales. “A veces el trabajo en equipo crea esos lazos de unión y amistad vecinal”, ha remarcado el alcalde. Además, esta colaboración ciudadana no solo sirve para ahorrar recursos al municipio, sino que ayuda a incrementar el ánimo y hace que los vecinos se animen a formar parte de esta tradición, pues cada año se van sumando más personas dispuestas a colaborar y disfrutar de una tarea que ya es un momento típico que señala el comienzo de las fiestas de San Roque.

El corazón de las fiestas

En Venialbo, las fiestas de San Roque destacan por tener un fuerte carácter taurino, pues este es un elemento fundamental y muy arraigado en los pueblos de la zona. Por eso, los preparativos de estos festejos no solo se centran en la labor de montaje de estas barreras. Unos quince días antes de las fiestas, desde el Consistorio se encargan de la iluminación de las calles y del recorrido adornándolo con cerca de 4.000 bombillas que crean un ambiente espectacular: “Hacemos que el recorrido se parezca a la Feria de Abril de Sevilla”, ha destacado Vara. Con esto lo que se consigue es crear un ambiente lumínico particular para los encierros taurinos nocturnos, siendo estos los actos más esperados de las fiestas.

Pero esos preparativos no acaban aquí, continúan hasta las vísperas de las fiestas, cuando en el recorrido se procede a esparcir arena de mina con el objetivo de garantizar la seguridad y el bienestar de los animales. Una vez que todos los preparativos ya han finalizado, se llega a los momentos más esperados de las fiestas, el primer encierro tiene lugar en la noche del 15 al 16, a las 00.15 horas. El 17 de agosto está programado un encierro mixto a las 10.30 horas, festejo que destaca por mezclar la pradera y el tramo urbano honrando en este a San Roquito, acompañado de un ambiente festivo gracias a las charangas y las peñas.

En definitiva, las fiestas de san Roque en Venialbo se han convertido en un testimonio que deja claro que cuando un pueblo arrima el hombro y colabora de manera activa para mantener sus tradiciones, el éxito de la festividad no solo recae en los entes públicos, sino que se convierte un gran mérito compartido por toda la comunidad.