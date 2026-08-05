Saray Murciego, cantante y guitarrista del grupo "Cañón": "Las verbenas alistanas son muy especiales, tocas y cantas ante seguidores de 40 ó 50 pueblos"

La leonesa Saray Murciego es una de la cantantes y guitarristas con más prestigio y más seguidores en el mundo de las verbenas populares de España. Estará este miércoles 5 de agosto en Rabanales de Aliste con el grupo “Cañón”, una de las formaciones musicales preferidas por los alistanos para animar y disfrutar de las noches veraniegas.

¿Cómo y cuando nació en Saray Murciego esta pasión por la música y la canción?

La verdad es que desde muy pequeña yo creo que tenía alma y corazón de artista, me sentía muy atraída por el mundo de la canción. Con seis años quería ser astronauta y cantante y me decía mi madre con ironía: vas a ser la primera cantante que de un concierto en la luna. Con solo ocho años ya estaba estudiando música para seguir formándome a lo largo de mi infancia y mi adolescencia. Con 18 años ya fundé mi propio grupo de música country, “Okey Corral Band”, con el que estuve tocando, cantando y disfrutando alrededor de dos años.

Compositora, cantante y guitarrista, lo suyo es la música en su esencia más pura.

Con catorce años comencé a componer mis propias canciones y en 2023 fue cuando saqué mi primer disco “Cosas que Contar”. A partir de ahí cada año suelo sacar una canción que se puede escuchar en las plataformas digitales y la próxima, que quiero sea una gran sorpresa, la presentaré el 18 de agosto. Acabamos justo ahora de grabar el videoclip. En invierno suelo hacer actuaciones en acústico y con mi propia banda, con la que hago versiones. Actúo principalmente por León y pueblos de la provincia pero también he estado en Zamora, Benavente, Olleros, Valdescorriel o Villapando.

Simultáneamente, desarrolla su actividad como cantante y guitarrista desde hace ya muchos años en el mundo de las verbenas.

Mi llegada al mundo de las orquestas llegó siendo muy joven, con 21 años en "Miramar", una formación leonesa que ya desapareció, y tras ella estuve en "Rádar" y "Bristol", ambas de León, hasta integrarme definitivamente en 2022 en el grupo "Cañón" de Santa María del Páramo, donde tenemos nuestra sede y donde ensayamos. Para esta campaña de verano tenemos más de 65 actuaciones y entre ellas dos en tierras alistanas: en las fiestas de San Salvador de Rabanales y en las de San Roque de Alcañices.

Hablar del grupo "Cañón" a nivel general, pero muy en particular en Aliste, son palabras mayores. ¿Quiénes integran el grupo actualmente?

Formamos "Cañón" un equipo humano de 17 personas. Sobre el escenario estamos once, de los cuales cinco somos cantantes: Diego García, Ángel Montero, Euda dos Santos, Rebeca Laguado y yo, que también toco la guitarra. Luego como músicos están Tibi de Paz (guitarrista), Jorge Centeno (bajista), Edu Machín (teclista), Jeziel Urdaneta (batería), Sandi (percusionista y montador) y Roberto Pastor (saxofonista y montador). Rebeca y Jeziel son zamoranos. Parte imprescindible del grupo son también Juan Ignacio Reyero como técnico de sonido, Pablo Nava que es técnico de iluminación y los montadores y chóferes Josele, Guillermo, Alfonso y Pedro.

La vida en una orquesta tiene sus luces y sus sombras...

La vida de músico y de cantante de orquesta, cuando te gusta y lo llevas dentro, es muy bonita; pero a la vez no está exenta de algunos sacrificios personales. Nosotros este verano tenemos ya contratadas 65 actuaciones y aunque la mayoría son en Castilla y León, también salimos alguna vez a Cantabria, Galicia, Castilla-La Mancha, Asturias, Madrid y Extremadura, lo que supone que tenemos que hacer de media entre 300 y 400 kilómetros diarios.

El verano es largo, muchas actuaciones y muchos kilómetros. Hay que cuidarse, ¿o no?

Así es. El secreto está en llevarnos bien y el grupo "Cañón" la verdad es que nos llevamos de maravilla. Somos un grupo de amigos, una especie de familia bien avenida que hacemos lo que nos gusta, que disfrutamos y hacemos disfrutar a la gente, que es a lo que vienen a las actuaciones y verbenas. Este es un trabajo que te tiene que gustar, más bien apasionar. El comer bien y descansar es fundamental dentro de los horarios raros que llevamos, la fatiga está ahí y hay veces que nos juega malas pasadas. Pero cuidándose bien es factible llevarlo.

¿Cómo se siente desde el escenario a los alistanos?

La verdad es que en la provincia de Zamora y muy en especial en la comarca de Aliste nos sentimos como si estuviéramos en nuestra propia casa, son gente muy abierta y acogedora que te tratan a las mil maravillas, se deshacen en atenciones y eso se agradece. Además las verbenas populares en tierras alistanas son maravillosas porque desde el primer minuto ves que a la gente le gusta la fiesta y participar en ella; niños, jóvenes y mayores se animan y nos animan.

Orquestas y verbenas son como una religión con muchos y fieles seguidores.

Tenemos seguidores que nos siguen allá donde vamos e igual les ves en veinte pueblos diferentes. ¿Te imaginas mayor fidelidad que en una verbena como las alistanas, una comarca con 63 pueblos, te vengan a ver de prácticamente todos ellos? Es un privilegio que nosotros sabemos valorar. Este año estaremos por primera vez en Rabanales el 5 de agosto y nos encanta repetir en Alcañices el 16: vamos a darlo todo para pasar unas noches inolvidables. En años anteriores nos hemos llevado un grato recuerdo de pueblos como Trabazos, Gallegos del Río, Tola o Riofrío.

¿Cómo se enfoca la verbena popular para agradar a todo el mundo?

Nosotros normalmente si hacemos un solo pase actuamos tres horas seguidas. Nuestro repertorio va enfocado al pop y al rock, así como a la música de actualidad, de los ochenta y aquellos otros temas que marcaron una época. Nuestro objetivo es ofrecer una música de calidad, siempre en directo, que meta en ambiente al personal, unos bailando, otros escuchando y otros mirando, pero todos disfrutando. El éxito de una verbena popular es que haya conexión entre quienes estamos encima del escenario y quienes están abajo convirtiéndonos en cómplices para pasar una noche inolvidable. Durante todo el año ensayamos duro para ofrecer un show atractivo y buena música. Cada lugar es un mundo diferente, en Castilla y León somos más rockeros que en el noroeste. Nosotros intentamos amoldarnos a todos los lugares para que la gente disfrute.

¿En esta gira de 2026 hay novedades?

Así es. Este año, como novedad, mientras se va abriendo el telón abro yo la actuación tocando una melodía pirata con el ukelele. Mi tema favorito este año, en el que canto y toco la guitarra, es una versión rock que hacemos del clásico “Por qué te vas” de Jeanette. Es cierto que yo soy rockera, pero disfruto en la orquesta cantando y tocando de todo, es una experiencia gratificante. El rock es lo que más me gusta, donde mejor me desenvuelvo y más a gusto me siento, pero hago de todo tipo de música. Si trabajas en una orquesta tienes que hacer un poco de todo, cantar, bailar y en mi caso tocar las guitarras. Mi proyecto de vida es hacer mi música propia pero reconozco que es lo más difícil de vender.

¿Qué se van a encontrar los fans que van a ir a veros a Rabanales y Alcañices?

Nuestro fuerte como siempre fue, es y seguirá siendo la música en directo. Un espectáculo novedoso que atrapa al público por su frescura y puesta en escena sobre un escenario de 26,6 metros de frontal, por 12,6 de alto y 12 de fondo, con dos trailers, con 80.000 watios de sonido JBL y pantallas e iluminación del ultima generación. Nos encanta Zamora y Aliste.