El pueblo de Carbajales de Alba, soliviantado por la subida del 75% del IBI

La subida del IBI trae de cabeza a los vecinos y las vecinas de Carbajales de Alba que se visualizan endeudados para poder pagar el tributo del Ayuntamiento tras la subida aprobada ya por el equipo de Gobierno del PP sin atender a razones, denuncian en el pueblo. Para ilustrar el arreón que pegará el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, indican que una casa que venía pagando 200 euros al año pasará a pagar 340 euros, "una cantidad muy elevada porque la mayoría somos jubilados con pensiones pequeñas".

La "subida de las tasas de agua y de la recogida de basuras al doble de lo que pagábamos" ya diezmó la precaria economía de quienes residen en el pequeño municipio de unos 500 habitantes, que ahora afrontan un incremente del coeficiente sobre el que se calcula el IBI del 75%, como consecuencia de que se ha decidido pasar de aplicar el 0,40% sobre el valor catastral que se venía aplicando al 0,70%, superior incluso al que se aplica en Zamora capital para inmuebles urbanos que se sitúa en el 0,61%, exponen cabreados los lugareños.

Más sangrante es el resultado para titulares de explotaciones ganaderas que "tendrán que pagar más de 1.000 euros al año, habrá un incremento muy grande".

Las críticas no se han hecho esperar ante el pánico de un incremento descomunal para el contribuyente que no se tuvieron en cuenta en el Pleno del viernes pasado, en el que "se aprobaron unos presupuestos inflados" que la oposición denunció en la misma sesión, aunque su protesta cayó en saco roto, ha declarado Manuel Fidalgo, edil de Zamora Sí, quien ha solicitado un pleno extraordinario para debatir la subida del IBI, "que no nos dejaron hacerlo el viernes pasado, 31 de julio, porque no era un punto del orden del día".

Fue al estudiar los presupuestos para este 2026 cuando Manuel Fidalgo se percató de que la previsión de ingresos por el cobro del IBI sumaba 143.000 euros, un dato muy llamativo porque "se prevé un superávit de 160.000 euros, no se entiende por qué sube la contribución se hay dinero".

El representante de Zamora Sí en el Consistorio recalca que "el Ayuntamiento tiene una deuda importante, pero nosotros somos jubilados con pensiones pequeñas que no podemos hacer frente a estos pagos", que considera que tratan de enmendar ese agujero que denuncia que existe en las arcas municipales.

A poco que se hagan cuentas, "algo no cuadra, la única explicación es que inflan los presupuestos, que ascienden a 970.000 euros, para encubrir la subida del IBI". El año 2025, las cuentas incluían un cómputo total superior a los 800.000 euros, de los que "300.000 euros de ingresos se derivaban de los impuestos" con los que se viene grabando a los ciudadanos y ciudadanas de Carbajales de Alba. "No podemos más", lamenta Fidalgo en nombre del pueblo.

El descontrol en el gasto es un problema para este concejal, "el equipo de Gobierno se gasta todo el dinero en fiestas y toros sin hacer un expediente de adjudicación ni un concurso". El vecino afirma que la única respuesta que obtiene del PP es "que vaya a denunciar en los juzgados, pero no tengo medios para hacerlo, se necesita dinero", expone el concejal del grupo de la oposición municipal.