El fuego golpea al turismo en los Arribes del Duero: “El teléfono dejó de sonar, pero solo se ha quemado un 5% del Parque Natural"

Fue saltar la noticia sobre el incendio que prendió en la ladera del Tormes de Fermoselle y empezar las cancelaciones. El fuego metió el lógico miedo en el cuerpo y los turistas cambiaron los planes para desgracia de un sector que con mucho esfuerzo y profesionalidad trata de abrirse camino en los pueblos zamoranos del Parque Natural Arribes del Duero. “Se ha quemado apenas un cinco por ciento” defienden ante la catarata de noticias que describen un paisaje totalmente calcinado.

En la Posada Rural Doña Urraca de Fermoselle late una tranquilidad impropia del principio de agosto. El lleno que este establecimiento turístico con espléndidas vistas al paisaje del arribanzo tenía garantizado para la temporada alta por excelencia en este destino de interior se ha tornado en ocupación cero.

Isabel Puente en la recepión de su hotel / Víctor Garrido

“Cancelación total” resume tajante Isabel Puente. “Si no hacemos dinero en agosto, a ver cuándo” cuestiona la empresaria fermosellana dolida, como otros compañeros del sector, con la imagen que traslada el incendio declarado el 29 de julio en la ladera del Tormes. “El Parque Natural de los Arribes del Duero, incluida la parte portuguesa del Douro internacional, son más de 190.000 hectáreas y en Zamora se han quemado 11.000, dicen, apenas el cinco por ciento. Pues miras la tele y parece que se ha quemado todo, eso nos está haciendo mucho daño” se queja Isabel Puente mientras muestra, desde la atalaya de su establecimiento, una espléndida vista sin una brizna de ceniza.

“¿Ves algo del fuego? Se ha quemado una pequeña parte de Fermoselle, por fortuna seguimos teniendo un paisaje maravilloso donde no ha pasado nada” insiste la hostelera, sin dejar pasar por alto la petición de ayudas al sector. “Está muy bien que se ayuda a quienes han perdido bienes materiales, pero también se tienen que acordar de estas pérdidas que no son tangibles porque yo tengo que seguir pagando a mis empleados” argumenta Isabel Puente.

Alberto Ramos en la Oficina de Turismo de Fermoselle / Víctor Garrido

Desde la Oficina de Turismo de Fermoselle se incide en esa parcial incidencia del incendio que ni mucho menos ha afectado a los principales atractivos naturales de la villa y su entorno. “Excepto el camino de Cordero, en los Arribes del Tormes, el resto de sendas y miradores no se han visto afectados; quien venga a Fermoselle va a poder disfrutar de sus grandes atractivos: el fuego ha afectado a una lengua muy pequeña de todo el término” precisa Alberto Ramos desde la Oficina de Turismo donde acaba de atender a una familia de Zaragoza.

“La gente se interesa por lo que ha pasado, pero a la vez se sorprende porque esperaba ver todo quemado y no es así. El cañón del Duero está intacto; la zona turística en general sigue intacta”.

Cristina y Sara Veloso que regantan el Antiguo Casino de Fermoselle / Víctor Garrido

A pocos metros, en la misma Plaza Mayor, Cristina y Sara Veloso regentan el Antiguo Casino de Fermoselle, un hotel rural que gestionaron sus padres. “El fuego claro que nos ha hecho daño, ahora la gente se informa en seguida y los medios nacionales han dado una imagen que no es porque ha afectado a una pequeña parte”.

Estas hermanas sitúan en un 60% el porcentaje de cancelación “porque tenemos clientes que son de Fermoselle y esos no suelen fallar” en agosto y muy especialmente en las fiestas. Pero indudablemente que han recibido suspensiones “desde el primer día del fuego” y así siguen, a medio gas.

Antonio Campesino en el barco por los Arribes del Duero / I. G.

“Desde el fuego el teléfono ha dejado de sonar” describe Antonio Campesino de Zamora Natural, un negocio vinculado al turismo ecofluvial y activo en los Arribes del Duero. “Es un palo muy gordo, agosto mantiene el resto del año” argumenta el empresario para pedir que las administraciones públicas les tengan en cuenta en sus ayudas.

"La zona que recorremos está bien, pero es muy difícil ahora cambiar esa imagen" lamenta Campesino.

José Antonio Renilla en La Alquería de Mámoles / Víctor Garrido

Y de la cabecera al final del fuego donde José Antonio Renilla gestiona La Alquería de Mámoles. “Lamentablemente sabíamos que esto podía pasar, no puede ser que se invierta más en extinción que en prevención” expresa desde uno de los pueblos más castigados. “Nos jugamos el futuro porque en este sector del turismo rural hay mucha gente joven” precisa desde esta coqueta posada rural que se ha quedado en blanco durante los días del fuego, pero “confiamos en volver a ver la luz; en este turismo rural auténtico hay mucho cliente solidario y nos dicen que volverán”.

José Antonio Renilla esa realista. “Aquí hay mucho daño, se ha quemado la mirad del enebral de Mámoles y el entorno de senderismo, pero dentro de lo negativo tenemos que mirar para adelante y quedarnos con lo positivo de tantas personas que se han desplazado para ayudar y de que no nos vamos a quedar callados. ¡Ya está bien! Hace quince años que venimos pidiendo cortafuegos, pero el funcionario está muy lejos del territorio y con tantas restricciones y no escuchar a la gente que vive en los pueblos al final ha pasado lo que nos estábamos temiendo. Así no podemos seguir”.