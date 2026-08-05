Falsifica un contrato de compraventa de un vehículo en Zamora para evitar una multa de 800 euros y le pilla la Guardia Civil

La Guardia Civil de Zamora investiga a un hombre como supuesto autor de un delito de falsedad documental por un contrato de compraventa de un vehículo entre particulares. Según la investigación, el actual dueño del turismo habría simulado un segundo contrato, modificando la fecha e imitando la firma del vendedor, con el objetivo de responsabilizar al anterior propietario de una sanción.

Los hechos se remontan a principios de este año, cuando una patrulla de la Guardia Civil denunció un vehículo que se encontraba estacionado en una calle de Santa Eufemia del Barco por carecer del seguro obligatorio. Al figurar el coche a nombre de un vecino de La Coruña, la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora notificó a esa persona la apertura de un expediente sancionador, con una propuesta de multa de 800 euros.

El titular del vehículo presentó entonces alegaciones y defendió que ya había vendido el coche con anterioridad a un vecino de Zamora. Para justificarlo, aportó una copia de un contrato de compraventa en el que el vendedor quedaba exento de cualquier deuda, carga o sanción posterior a la fecha de la operación. En ese documento constaba además que la venta se había completado con la entrega del vehículo, la documentación y las llaves.

CONSEJOS A LA HORA DE COMPRAR O VENDER VEHÍCULOS DE SEGUNDA MANO Asegúrate de que el vehículo esté libre de cargas como por ejemplo embargos, precintos o reservas de dominio.

Para ello, solicita un informe detallado a la Dirección General de Tráfico.

Formaliza un contrato de compraventa donde figure claramente fecha, hora y lugar de la firma.

Notifícaselo a la DGT, porque a veces los compradores se demoran con la transferencia y mientras no la hacen, las multas de los radares fijos, seguro o ITV seguirán siendo responsabilidad del que figura como titular del vehículo.

Sin embargo, al revisar las alegaciones en la Jefatura Provincial de Tráfico de Zamora saltaron las alarmas, ya que a los agentes les constaba otro contrato distinto de compraventa del mismo vehículo, firmado y fechado en Zamora días después de la infracción, aparentemente entre las mismas personas.

Ante esta contradicción, se requirió al Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico del Subsector de Zamora para que realizara las indagaciones necesarias y determinara cuál de los dos contratos era auténtico.

Un segundo contrato

Tras las gestiones practicadas, los investigadores de la Guardia Civil de Tráfico concluyeron que el adquirente del vehículo, al conocer su responsabilidad por no haber realizado la transferencia ni haber contratado la póliza del seguro obligatorio, habría simulado un segundo contrato de compraventa. En ese documento, según la investigación, modificó la fecha e imitó la firma del vendedor para intentar librarse de la multa y trasladar la responsabilidad al anterior propietario.

Posibles delitos

Además de la sanción por circular o mantener el vehículo sin seguro obligatorio, los hechos podrían constituir un delito de falsedad documental. Al tratarse de un particular, este delito puede estar castigado con penas de prisión de seis meses a tres años y multa penal de seis a doce meses.

La investigación pone de relieve la importancia de formalizar correctamente las compraventas de vehículos entre particulares y de realizar cuanto antes el cambio de titularidad en Tráfico. No hacerlo puede derivar en problemas administrativos, sanciones y, como en este caso, en una investigación penal si se intenta alterar o falsificar la documentación.