Estabilizado un incendio intencionado en Lubián
Ha movilizado hasta a nueve medios
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
O. C.
A las 7.00 horas de la mañana de este miércoles se declaraba un incendio en Lubián que tardó tres horas en ser estabilizado. El siniestro, de causa probable intencionada, ha quemado menos de una hectárea de matorral.
En el dispositivo de extinción han participado dos agentes medioambientales, un helicóptero, un ELIF, dos autobombas, una cuadrilla de tierra y una unidad de bomberos de Rionegro del Puente.
Permanecen en la zona medios terrestres (dos agentes, dos cuadrillas, dos autobombas y una cuadrilla helitransportada ELIF) a la espera de controlar y apagar definitivamente el fuego.
- DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
- El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
- Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
- Un incendio en Zaresa, planta de residuos de Roales, moviliza a bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora
- Samuel Mayor, nuevo alcalde de Moraleja de Sayago tras prosperar una moción de censura
- David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
- Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
- El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: 'Solo he podido salvar las ovejas