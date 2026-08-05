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Estabilizado un incendio intencionado en Lubián

Ha movilizado hasta a nueve medios

Un incendio en Lubián en una imagen de archivo

Un incendio en Lubián en una imagen de archivo / Araceli Saavedra

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O. C.

A las 7.00 horas de la mañana de este miércoles se declaraba un incendio en Lubián que tardó tres horas en ser estabilizado. El siniestro, de causa probable intencionada, ha quemado menos de una hectárea de matorral.

En el dispositivo de extinción han participado dos agentes medioambientales, un helicóptero, un ELIF, dos autobombas, una cuadrilla de tierra y una unidad de bomberos de Rionegro del Puente.

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Permanecen en la zona medios terrestres (dos agentes, dos cuadrillas, dos autobombas y una cuadrilla helitransportada ELIF) a la espera de controlar y apagar definitivamente el fuego.

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