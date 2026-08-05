Eloy Funcia, alcalde de Cerezal: "Estos días están marcados por los reencuentros"

Eloy Funcia Blanco (1989) es concejal en el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Muelas del Pan y alcalde pedáneo de Cerezal de Aliste, pueblo que comienza hoy la celebración de sus fiestas patronales en honor a San Justo y Pastor.

¿Qué prioridades tienen en el Ayuntamiento de Muelas del Pan?

Nuestro objetivo prioritario siempre ha sido, es y será, trabajando en unión con los vecinos, mantener actualizadas unas infraestructuras básicas acordes con los tiempos y las necesidades, así como ofrecer los mejores servicios públicos para garantizar una calidad de vida digna en los cuatro pueblos del municipio: Muelas del Pan, Ricobayo de Alba, Cerezal de Aliste y Villaflor. A lo largo de esta legislatura nos estamos centrando en la renovación de las tuberías de abastecimiento de agua potable en todos los pueblos pasando del PVC al polietileno, para garantizar el servicio

En estos tiempos de éxodo y despoblación rural, ¿las fiestas patronales son, ahora más que nunca, los días más importantes del año?

Sin lugar a dudas. Quienes nacemos y crecemos en los pueblos alistanos siempre estamos y estaremos unidos por vivencias y querencias a la tierra de nuestros antepasados, unos hombres y mujeres, padres y madres, abuelos y abuelas, que cada uno a su manera, fueron parte vital para la supervivencia de nuestros pueblos, escribiendo su historia con sus aconteceres diarios. Desde los años sesenta la emigración se fue llevando a los más jóvenes para progresar en la vida, ya fuera estudiando o trabajando, pero no olvidando nunca nuestros pueblos a los que siempre que podemos volvemos y las fiestas patronales, en nuestro caso de San Justo y Pastor, son unas fechas marcadas con letras de oro en el calendario, en la memoria y en el corazón, pues nos permite reencontrarnos por unos días a todos, vecinos y emigrantes, familiares, paisanos y allegados.

¿Qué criterios se siguen para confeccionar el programa festivo?

Nuestro principal objetivo siempre es que sean unas fiestas del pueblo y para el pueblo, con actividades alternativas y complementarias con las que nos sintamos identificados todos y podamos participar a nivel individual o comunitario, tanto niños y adolescentes, como jóvenes y mayores, manteniendo vivos los valores que siempre han identificados a las fiestas patronales de San Justo y Pastor de Cerezal: la tradición en su esencia más pura aderezada por la hermandad y la convivencia. En la organización y participación son imprescindibles todos los cerezalinos, muy en particular la Comisión de Fiestas de la que yo también formo parte así como el Ayuntamiento de Muelas del Pan, que preside el alcalde Luis Alberto Miguel Alonso, que es quien financia los festejos de Cerezal.

Un pueblo con encanto, de gentes acogedoras y con una historia digna de conocer.

El principal valor de Cerezal, desde siempre, han sido sus gentes, unos hombres y mujeres con un talante siempre humilde, sencillo y abierto, gente sacrificada y dispuesta ayudar a los demás, que siempre han sido muy queridas y respetadas allá donde los caminos de la vida les llevaron. Quien tiene la oportunidad y la suerte de conocer y entablar amistad con un cerezalino o una cerezalina sabe que tiene un amigo de confianza para toda la vida. A nivel histórico tuvimos el título de Villa que otorgo a Cerezal el rey Carlos I entre los años 1525 y 1527, hace ahora quinientos años. Un hecho histórico que, como no, nos llena de orgullo.

No muchos pueblos alistanos pueden presumir de haber tenido ayuntamiento propio y Cerezal es uno de ellos.

Así es. Cerezal fue ayuntamiento desde las división de los Partidos Judiciales en Distritos Municipales en el mes de enero de 1845, contando desde 1854 con Carbajosa de Alba como anejo que antes, durante nueve años, había pertenecido a Fonfría. El día 19 de noviembre de 1935 como consecuencia de la puesta en marcha del Salto de Ricobayo el Estado le agregaba Villaflor, que se quedaba aislado de su antiguo Ayuntamiento de San Pedro de la Nave por las aguas del embalse del río Esla. Francisco Franco decretó la disolución de nuestro Ayuntamiento en noviembre de 1969 pasando Cerezal y Villaflor al municipio de Muelas del Pan y Carbajosa de Alba al de Villalcampo.