Cerezal rinde homenaje a sus mayores durante sus fiestas patronales

Cerezal de Aliste, localidad perteneciente al municipio de Muelas del Pan, venerará a sus patronos San Justo y Pastor con un amplio y variado programa de actos para todas las edades que busca la participación de niños, jóvenes y mayores, de vecinos y emigrantes, allegados y foráneos, para disfrutar de seis días de fiestas.

Hoy, miércoles 5, a las 18.00 horas habrá un torneo de fútbol para mayores de 16 años y a las 21.00 horas los jubilados empadronados en Cerezal de Aliste se subirán al autobús para desplazarse al Centro de Turismo Rural "El Vedal" (restaurante Tomasita) de Muelas del Pan donde el Ayuntamiento les agasajará con una cena de convivencia y hermandad en homenaje a toda una vida dedicada a sus familias y a su pueblo. De regreso en el pueblo, a las 23.00 horas, habrá una sesión de baile para ellos con el grupo "Los Tomillicos".

Llegados al jueves 6 de agosto, tardeo con un torneo de frontón para mayores de 16 años. La cita gastronómica será a las 20.30 horas con la merienda popular en La Era. A las 21.00 horas habrá una primera sesión de baile al son de las dulzainas y tamboriles del grupo "Los Tomillicos". Coincidiendo con la media noche dará comienzo la primera verbena popular en la Plaza Mayor que estará amenizada, hasta altas horas de la madrugada, por el grupo La Rebelión.

Cartel del grupo La Rebelión, que actúa en Cerezal el jueves 6 de agosto / Ch. S.

El viernes día 7 se abrirán los actos a las 16.00 horas con el campeonato de tute en el Bar Cerezal. Una hora más tarde tendrá lugar la tradicional votación popular para, entre todos, elegir al Míster y Reina Juvenil (jóvenes y de más de 40 años) de Cerezal de Aliste 2026. A las 18.00 horas, turno para los juegos tradicionales infantiles (sillas, carrera de sacos y tres piernas), con regalo sorpresa para todos los participantes. Para participar hay que acudir con un saco, dos huevos y cuchara a La Era.

Los adultos también podrán disfrutar de sus juegos tradicionales a las 18.45 horas recordando los tiempos de su niñez. A las 20.00 horas, actuación en la Plaza Mayor de la cantante originaria de Cerezal Silvia Verdugo por cuplerías, con Mariano Vargas a la guitarra y Jorge Martínez a la percusión. A las 23.30 horas llegará el concurso de disfraces infantil, hasta 16 años, y acto seguido el de adultos. La animación nocturna de este día correrá a cargo de la macro discoteca Zafiro.

Silvia Verdugo, cantante originaria de Cerezal que actúa en las fiestas. | CH. S. / Ch. S

Día grande el sábado 8 de agosto que abrirán los pasacalles a las 12.30 horas con la participación, como ya es tradición, de los flamantes Místers y Reinas 2026. A las 13.00 horas tendrá lugar la procesión y la santa misa en honor a los patronos San Justo y Pastor hasta "La Moral". Sobremesa para el campeonato de tute en el Bar Cerezal y a las 17.00 horas parque infantil para los más pequeños con hinchables y otras atracciones en la Plaza Mayor. Tampoco faltará el campeonato tradicional de Calva en La Era. A partir de la medianoche, tercera verbena popular que estará amenizada por la orquesta Expresión de Zamora en la Plaza Mayor.

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Jornada dominical fin de fiestas el 9 de agosto con misa tradicional en honor a los difuntos del pueblo a las 12 de la mañana. En la sobremesa, el Bar Cerezal acogerá las finales de los campeonatos de tute y mus. Para las 17.00 horas hinchables de agua para los más pequeños y más atrevidos, siendo aconsejable llevar ropa de baño. La Era acogerá el campeonato mixto de calva a las 20.00 horas. Los cantantes zamoranos Miguel y Cacia pondrán el broche de oro a los festejos con un concierto que dará comienzo a a las 23.30 horas en la Plaza Mayor.n