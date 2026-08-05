La Bóveda de Toro une fervor y ocio en las fiestas patronales

La Bóveda de Toro afronta desde este miércoles las jornadas centrales de sus fiestas patronales en honor a la Virgen de las Nieves, con un programa que combina los actos religiosos con propuestas musicales, infantiles y festejos populares para vecinos y visitantes.

La alcaldesa, María Jesús Riesco, explica que "estas fiestas representan mucho más que una celebración. Son el alma de nuestro pueblo, el reencuentro de familias y amigos, y la expresión más viva de nuestra identidad y tradición". Además, recuerda que "cada año, en torno a nuestra patrona, renovamos los lazos que nos unen como comunidad y honramos el legado de quienes nos precedieron". Asimismo, subraya que desde el Ayuntamiento "hemos trabajado con ilusión para preparar un programa de actos que combine la devoción, la cultura y el festejo", e invita a todos a disfrutar de unas jornadas "llenas de alegría, convivencia y emoción".

Este miércoles comienza con la misa solemne en honor a la patrona, seguida de la procesión, además del encierro urbano con toros de cajón y la verbena con la orquesta La Huella. En los días siguientes tomarán el relevo el parque infantil, el festival del agua, las actuaciones musicales, la suelta de vaquillas, el Nieves Fest y la Noche de Peñas.

El fin de semana concentrará algunos de los actos más esperados, como el concurso de paellas y tortilla, la suelta de mini-bueyes, los encierros urbanos, el desenjaule, el concurso de cortes y la macrodiscoteca; y el domingo se completa la programación taurina con encierros y suelta con carretones para los más pequeños.

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La programación concluirá el día 14 con la marcha solidaria contra el cáncer, poniendo el broche final a unos días en los que la alcaldesa invita a vecinos y visitantes a "compartir juntos la fiesta con el respeto y el cariño que nuestra tradición merece". n