El alcalde de Fermoselle sobre el incendio: "Todo indica a que ha sido provocado"

Tras el incendio forestal que ha vuelto a sacudir la localidad de Fermoselle y sus alrededores, que se encuentra estabilizado y con ocho medios trabajando en estos momentos, el alcalde de Fermoselle, José Manuel Pilo, ha expresado su profunda preocupación sobre las pérdidas económicas y agrarias que ha dejado el fuego y, además, ha apuntado directamente a la hipótesis de la posible intencionalidad.

El alcalde se ha mostrado contundente a la hora de analizar las causas de las llamas y ha destacado que él no cree que haya sido un simple despiste como se apunta desde las instituciones, pues "hay muchas similitudes con el incendio que afectó a la misma zona en 2017".

"El incendio se ha originado en la misma zona que el de 2017, en el Cañón del Tormes, y con unas condiciones climatológicas idénticas. Esto no es casualidad", asegura Pilo. Además, el primer edil ha añadido que es muy complicado que "alguien que estuviera preparando allí una barbacoa, la gente está muy concienciada. Yo no sé qué elementos de juicio se están valorando, pero todo parece indicar que ha sido provocado".

Asimismo, el alcalde se encargó de descartar la implicación de algún vecino en este suceso, pero no dudó en dejar en el aire la posibilidad de que existan intereses ocultos detrás de esta catástrofe que las autoridades "deberían de investigar".

Una selva inaccesible

Más allá del origen del incendio, las críticas del alcalde se han dirigido principalmente a la Junta de Castilla y León y a la rigidez de la normativa del Parque Natural. Pilo ha denunciado que" no se han aprendido las lecciones del pasado y que, además, se necesita una revisión urgente de las políticas del Parque Natural Arribes del Duero y de la Ley de Protección de Montes".

Asimismo, el alcalde ha lamentado que "lo que no puede ser es que un Parque Natural se convierta en una selva inaccesible". Por ello, este ha reclamado que "las inversiones se centren en la prevención y no únicamente en las labores de extinción cuando la tragedia ya es inevitable."

Parque Natural Arribes del Duero / Cedida

En esta línea, ha desvelado la lentitud que está sufriendo el Ayuntamiento respecto a la solicitud presentada en mayo del año pasado sobre la realización de un cortafuegos en el entorno de Formariz y Formillos. "Aún estamos esperando la respuesta. Esta medida habría sido muy eficaz dadas las circunstancias", ha recriminado.

Residencia de ancianos

Frente a esta parálisis de las instituciones autonómicas, el primer edil ha querido destacar la ordenanza municipal de limpieza en aquellas parcelas que se encuentran alrededor de 250 metros del casco urbano, cuya recaudación subsidiaria ahora podrá realizarse a través de la Diputación para aquellos propietarios que incumplan la normativa.

Es precisamente en este punto donde el alcalde ha querido destacar la labor de las cuadrillas de la Diputación Provincial y les ha dado las gracias porque esta acción ha ayudado a proteger a los más vulnerables: "Tenemos desbrozada la residencia de ancianos, tarea que acabó el martes y el incendio se origina el miércoles. Esto es muy curioso".

Además, a esto se le ha sumado el esfuerzo de todos los vecinos y voluntarios que participan a través del proyecto de la Reserva de la Biosfera Meseta Ibérica. Por ello, y gracias a adquisición de un vehículo autobomba, los vecinos de Fermoselle colaboraron desde el primer instante en las labores de extinción guiadas por el vigilante municipal.

Daños irreparables

Por último, Pilo quiso mandar un mensaje de aliento a los municipios limítrofes que han sufrido en mayor medida las consecuencias del fuego y ha mostrado su solidaridad con aquellas familias que han visto como su sustento ha desaparecido bajo las llamas.

"Lamentablemente, los daños fuera de nuestro municipio han sido mayores. Es terrible que ganaderos de la zona hayan perdido su sustento de vida, pues han visto como las naves, la maquinaria e incluso los animales han desaparecido en cuestión de horas", lamento el edil. Por ello, hizo un llamamiento a todas las instituciones para ayudar a las zonas afectadas por el fuego.