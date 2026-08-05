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¿Cómo actuar cuando un vehículo sale ardiendo? Dos consejos sencillos de un mecánico zamorano

El mecánico Iván Martín difunde un vídeo explicativo para concienciar sobre el mantenimiento y prevenir incendios por fallos en el vehículo

Iván Martín, primero por la derecha, junto a un compañero de profesión.

Iván Martín, primero por la derecha, junto a un compañero de profesión. / Cedida

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O. C.

Iván Martín, mecánico de El Cubo del Vino, compartió en sus redes sociales este vídeo divulgativo con el que tiene la intención de "aportar un granito de arena" a la situación actual, un momento en el que los incendios están a la orden del día. Su objetivo es explicar a los conductores y, sobre todo, ayudar a prevenir que se prendan fuegos por un mal funcionamiento de un coche.

En el vídeo, Iván cuenta cómo mantener el coche y evitar un disgusto, ya que muchas veces, la desidia o el desconocimiento pueden jugar una mala pasada. Son especialmente los coches más modernos los que provocan estos fuegos, ya que un mal mantenimiento de los sistemas puede provocar una subida de las temperaturas que termine en un desenlace fatal. Además, las carrocerías están hechas fundamentalmente de plástico, y los materiales con los que están fabricados facilitan la combustión más de lo que lo hacían en el pasado.

Sin embargo, el mecánico también transmite calma y confianza, asegurando que al final los coches vienen preparados para trabajar a altas temperaturas. En definitiva, el vídeo es una explicación del protocolo y mantenimiento a seguir en estos casos.

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Es importante conocer el estado de nuestros vehículos y dejarnos asesorar por profesionales para poder evitar males mayores.

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