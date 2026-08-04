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Villar del Buey prepara las parrillas para celebrar una nueva edición del "Burger Fest Sayago"

El festival se celebra este jueves 6 de agosto y maridará gastronomía con música en directo y el concurso gastronómico "Zampón de Sayago"

Vacas de la raza Sayaguesa. |

Vacas de la raza Sayaguesa. | / Archivo

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Alejandro Escolano

Villar del buey calienta motores para encender las parrillas durante una nueva edición del Burger Fest Sayago. Este evento que ya se ha consolidado como un referente de la comarca se celebra este jueves 6 de agosto, convirtiendo a este municipio en el epicentro de la gastronomía de la provincia, ya que no solo se centrará en las hamburguesas, sino que también contara con música en directo y un amplio abanico de actividades.

El principal atractivo de esta jornada son las hamburguesas de carne de raza sayaguesa, raza autóctona que es reconocida por su extraordinaria calidad. La preparación de las brasas y de la carne correrá a cargo de los expertos de Malambo´s, quienes comenzarán a preparar y a servir este delicioso manjar a partir de las 19.00 horas.

La principal novedad de esta edición es el límite que se presenta en las unidades. Desde la organización se ha anunciado la decisión de poner a la venta 3.000 unidades de este producto y que una vez se acaben no habrá reposición. Por este motivo y ante la previsión de numerosos asistentes, se recomienda que acudan al inicio del evento para que puedan disfrutar de una experiencia gastronómica basada en un producto de proximidad y de máxima calidad.

Cartel del Burger Fest

Cartel del Burger Fest / Cedida

Este festival no está diseñado simplemente para que los asistentes puedan degustar carne de primera calidad, ya que la pretensión de la organización es ofrecer una experiencia que se completa con diversas actividades lúdicas.

El evento será inaugurado a las 18.30 horas con la apertura de la Feria de Artesanía y Productos Zamoranos. Media hora más tarde tendrá lugar tanto el encendido de parrilla para preparar las hamburguesas de carne de raza sayaguesa como la inauguración oficial del Burger Fest.

Para las 19:30 horas se ha programado la entrega de premios del Concurso Morfológico de la Raza Sayaguesa y media hora más tarde el DJ Chechu amenizará el evento. A las 21.00 horas, los visitantes disfrutarán de la actuación del concierto del grupo Almaraz. Uno de los platos fuertes del evento, el concurso "Zampón de Sayago" tendrá lugar a las 23.30 horas, concurso que se ha consolidado como una divertida competición gastronómica que cada año reúne a una gran cantidad de participantes.

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Por último, a las 00.00 horas se bajará el telón de este festival, poniendo el broche de oro a una cita que aspira a consolidarse como uno los principales referentes gastronómicos de la provincia. Esta iniciativa ha sido organizada por el Ayuntamiento de Villar del Buey y la Asociación Española de Criadores de Ganado Bovino de Raza Sayaguesa y cuenta con la colaboración de Junta de Castilla y León, Diputación de Zamora y Caja Rural de Zamora.

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