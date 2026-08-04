Sayago se mueve tras el incendio de Fermoselle: Una iniciativa ciudadana pide investigación y un plan integral de prevención

Algo se está moviendo en Sayago después del incendio de gravísimas consecuencias que ha afectado al Parque Natural Arribes del Duero. Cunde malestar por un desastre que, "se podría haber evitado" apuntan fuentes del movimiento ciudadano que empieza a tomar forma y celebrará este sábado una reunión en Zafara.

Se ha elaborado un documento de reclamaciones avalado por una recogida de firmas para trasladar a las administraciones públicas competentes, Diputación Provincial de Zamora y Ayuntamientos afectados, donde se denuncia la "profunda preocupación, indignación y desamparo ante las graves consecuencias" del incendio.

Documento donde se solicita la apertura de una investigación para determinar las causas del incendio, la actuación de los medios intervinientes y las "posibles responsabilidades derivadas de la falta de medidas preventivas y de mantenimiento".

Un vecino de Fornillos muestra daños tras el incendio / José Luis Fernández

Así como:

La "elaboración y ejecución urgente" de un plan integral de prevención de incendios para todos los pueblos de Sayago , con dotación presupuestaria suficiente, responsables designados y un calendario público de actuación.

, con dotación presupuestaria suficiente, responsables designados y un calendario público de actuación. La l impieza periódica y verificable de caminos, montes, pistas forestales , cunetas, accesos, parcelas públicas y zonas de interfaz urbano-forestal.

, cunetas, accesos, parcelas públicas y zonas de interfaz urbano-forestal. La creación, conservación y revisión periódica de cortafuegos y franjas de seguridad eficaces alrededor de todos los núcleos habitados, explotaciones, infraestructuras sensibles y zonas de especial riesgo.

eficaces alrededor de todos los núcleos habitados, explotaciones, infraestructuras sensibles y zonas de especial riesgo. La revisión, reparación, señalización y mantenimiento periódico de bocas de riego, hidrantes, depósitos, puntos de agua y redes de abastecimiento, garantizando presión suficiente para futuras emergencias.

La concesión de ayudas económicas urgentes, ágiles y suficientes para las personas afectadas que hayan sufrido daños en viviendas, explotaciones, ganado, maquinaria, cosechas, instalaciones, bienes personales y otros medios de vida.

La adopción de medidas de recuperación medioambiental, restauración de montes, protección del suelo, recuperación de pastos, caminos e infraestructuras dañadas, así como apoyo especial a agricultores, ganaderos y familias afectadas.

La constitución de mesas de trabajo con presencia de representantes vecinales y de todos los organismos implicados, incluidos ayuntamientos, Diputación Provincial de Zamora, Junta de Castilla y León, dirección del Parque Natural, Consejería de Agricultura y demás administraciones competentes.

y demás administraciones competentes. La publicación de información periódica sobre las actuaciones previstas y ejecutadas, indicando plazos, responsables, presupuesto y estado de cumplimiento.

Recuerda cómo numerosas familias han sufrido daños de enorme magnitud: pérdida o deterioro de viviendas, naves agrícolas y ganaderas, parcelas, explotaciones, maquinaria, animales, infraestructuras, bienes personales y recursos medioambientales esenciales para la vida y la actividad económica de la zona.

Un reabaño de ovejas en Fermoselle / José Luis Fernández

Y evidencia la "falta de limpieza y mantenimiento suficiente de caminos, pistas forestales, accesos y zonas próximas a los núcleos de población durante el invierno y los meses previos al incendio". La "falta de conservación de cortafuegos y franjas de protección alrededor de los núcleos habitados y zonas de interfaz urbano-forestal". La "necesidad de revisar el estado, ubicación, disponibilidad y mantenimiento de bocas de riego, hidrantes, puntos de agua y demás recursos destinados a los servicios de extinción".

El documento constata la "insuficiente presión o disponibilidad de agua en determinados momentos de las labores de extinción, dificultando la actuación de los medios desplazados". Y la "necesidad de reforzar la coordinación operativa entre ayuntamientos, Diputación Provincial, Junta de Castilla y León, dirección de espacios naturales protegidos, servicios de extinción, protección civil y demás administraciones implicadas".

También se cuestiona la "falta de información clara, pública y periódica a los vecinos sobre las medidas de prevención, reparación, ayudas y reconstrucción que se van a adoptar".