Samuel Mayor, nuevo alcalde de Moraleja de Sayago tras prosperar una moción de censura

Samuel Mayor ha sido proclamado nuevo alcalde de Moraleja de Sayago tras prosperar una moción de censura debatida este martes en un pleno extraordinario. La moción ha sido aprobada con cinco votos a favor y dos en contra, lo que ha permitido a Mayor convertirse en el nuevo alcalde del pueblo.

El socialista releva en el cargo de alcalde a Ángel Villamor Turrión, que concurrió a las últimas elecciones municipales por el grupo Zamora Sí. En su primer discurso, agradeció la confianza depositada por los concejales que respaldaron la moción y aseguró asumir esta responsabilidad “con humildad” y siendo consciente del compromiso que supone representar a todos los vecinos del municipio.

El nuevo alcalde recordó que resta menos de un año para las próximas elecciones municipales, pero rechazó que ese plazo sea un impedimento para impulsar cambios. “Un año puede marcar la diferencia cuando se gobierna con ilusión, con trabajo y con las prioridades claras", precisó. Además, anunció que el nuevo equipo de gobierno centrará su acción en cuatro principios fundamentales: transparencia, cercanía, responsabilidad y futuro.

Puertas abiertas

En este sentido, aseguró que el Ayuntamiento mantendrá las puertas abiertas para garantizar que los vecinos conozcan cómo se toman las decisiones y cómo se gestionan los recursos públicos. También defendió una administración cercana, que escuche permanentemente a los vecinos y esté presente en la vida cotidiana del municipio, así como una gestión rigurosa de los recursos públicos.

El primer edil de Moraleja de Sayago manifestó igualmente su voluntad de gobernar pensando en el futuro del municipio, prestando especial atención tanto a las personas mayores como a los jóvenes para favorecer nuevas oportunidades y contribuir al desarrollo de Moraleja de Sayago. Durante su alocución, Mayor también tendió la mano a todos los grupos políticos y a todos los vecinos, asegurando que quiere ser “el alcalde de todos y todas”.

Por último, realizó un llamamiento a toda la ciudadanía para participar en esta nueva etapa municipal, basada en la confianza, el respeto, la participación y el trabajo compartido.

El PSOE de Zamora ha felicitado públicamente a Mayor por su elección como nuevo alcalde y le ha trasladado todo su apoyo para afrontar esta nueva etapa al frente del Ayuntamiento de Moraleja de Sayago, convencidos de que el diálogo, la cercanía y el compromiso con el interés general marcarán la acción del nuevo equipo de gobierno.