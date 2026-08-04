Un reconocimiento a los más mayores de Molacillos
Tres nonagenarias de Molacillos recibieron un ramo de flores y una placa municipal como reconocimiento a su vida y aportación al pueblo
A. B.
Molacillos ha celebrado en esta semana cultural a aquellas que con mimo y esfuerzo, tejieron la historia de Zamora, tres vecinas nonagenarias.
Es por eso que el pueblo ha decidido incluir un evento muy especial en esta semana de festividades: el reconocimiento de sus mayores. En total, tres mujeres que fueron celebradas por el pueblo en un encuentro en el que reinaron los recuerdos, alegres y tristes, de dos de las mujeres homenajeadas.
A Carmen de Luz Fraile se la festejó en sus 90 años. También Aurora Pastor Domínguez, para la que este reconocimiento fue aún más especial, ya que lo recibió a la vez que su hermana Martina Pastor Domínguez, que ha cumplido ya los 95.
En el encuentro, Aurora y Carmen contaron anécdotas de su juventud que el pueblo conoce y recuerda como si fueran ayer, y junto a Martina recibieron un ramo de flores y una placa regalada por el Ayuntamiento de Molacillos.
La velada la coronó el recital de música española ofrecido por la cantante toresana África.
La cultura de los pueblos de Zamora sería inconcebible sin pensar en los mayores de la provincia, algo que Molacillos ha reconocido en esta semana cultural.
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