Un reconocimiento a los más mayores de Molacillos

Molacillos ha celebrado en esta semana cultural a aquellas que con mimo y esfuerzo, tejieron la historia de Zamora, tres vecinas nonagenarias.

Es por eso que el pueblo ha decidido incluir un evento muy especial en esta semana de festividades: el reconocimiento de sus mayores. En total, tres mujeres que fueron celebradas por el pueblo en un encuentro en el que reinaron los recuerdos, alegres y tristes, de dos de las mujeres homenajeadas.

A Carmen de Luz Fraile se la festejó en sus 90 años. También Aurora Pastor Domínguez, para la que este reconocimiento fue aún más especial, ya que lo recibió a la vez que su hermana Martina Pastor Domínguez, que ha cumplido ya los 95.

En el encuentro, Aurora y Carmen contaron anécdotas de su juventud que el pueblo conoce y recuerda como si fueran ayer, y junto a Martina recibieron un ramo de flores y una placa regalada por el Ayuntamiento de Molacillos.

La velada la coronó el recital de música española ofrecido por la cantante toresana África.

Las homenajeadas reciben el ramo y la placa del Ayuntamiento / A. B.

La cultura de los pueblos de Zamora sería inconcebible sin pensar en los mayores de la provincia, algo que Molacillos ha reconocido en esta semana cultural.