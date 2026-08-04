Misa, pasacalles, futbolín y verbenas entre las actividades más esperadas del programa completo de fiestas en Villaralbo

La localidad se prepara para celebrar sus fiestas mayores con actividades para todos los públicos, desde competiciones de waterpolo hasta un concurso de cortes.

Lunes, 3 de agosto

18:00 h. Campeonato de futbolín (Piscina Municipal).

(Piscina Municipal). 20:30 h. Competición de waterpolo (fase de grupos, dos categorías).

Martes, 4 de agosto

18:00 h. Campeonato de futbolín .

. 20:30 h. Competición de waterpolo (fase de grupos).

Miércoles, 5 de agosto

20:00 h. Campeonato de parchís .

. 20:30 h. Competición de natación.

Jueves, 6 de agosto

20:00 h. Campeonato de parchís .

. 20:30 h. Ruta ciclista Silver Iberlobo On Bike.

Silver Iberlobo On Bike. Noche: Concurso Interpeñas Burger Fest, actuación de Lasal Band, discoteca Némesis, Back 80's y toro mecánico.

Viernes, 7 de agosto

11:00 h. Búsqueda del Tesoro Acuática.

Acuática. 20:00 h. Final del Campeonato de Parchís .

. 22:30 h. Gran Tirada al Plato Nocturna.

Sábado, 8 de agosto

09:00 h. Campeonato de Petanca por Dupletas Mixtas.

por Dupletas Mixtas. 11:00-14:00 h. Paseo en piragua por la ribera del Duero.

Lunes, 10 de agosto

09:30 h. Campeonato de Petanca .

. 10:00-14:00 h. Taller Infantil "Veranos Divertidos".

"Veranos Divertidos". 17:30 h. Juegos Tradicionales : Calva y Rana.

: Calva y Rana. 19:00 h. Master Class Popular de Zumba .

. 20:00 h. Paseo con minibueyes .

. 21:00 h. Partido Solteras contra Casadas.

Martes, 11 de agosto

10:00-14:00 h. Taller Infantil "Veranos Divertidos".

"Veranos Divertidos". 20:30 h. Pregón de las Fiestas a cargo de la Peña "POOOLVORA".

a cargo de la Peña "POOOLVORA". 21:00 h. Desfile de peñas con charanga y batucada.

con charanga y batucada. 22:00 h. X Encuentro de Peñas y cena de hermandad .

. A continuación: Duelo de DJ locales.

Miércoles, 12 de agosto

12:00-14:00 h. y 17:00-19:00 h. Hinchables acuáticos .

. 19:00 h. Fiesta de la Espuma .

. 23:00 h. Verbena Taurina con DJ Fausto.

Jueves, 13 de agosto

18:00 h. Pasapalabra de Villaralbo .

. 20:00 h. Merienda Popular (Arroz a la Zamorana) con actuación musical de Adrián y Eva.

Viernes, 14 de agosto

11:00 h. Tiro con Carabina Popular .

. 20:00 h. Campacuento Teatro Infantil .

. 22:00 h. XVIII Festival Flamenco de Villaralbo .

. 22:00 h. Concurso de Cortes , Quiebros y Saltos.

, Quiebros y Saltos. 00:30 h. Macrodiscoteca Electromoon y DJ Fausto .

. 00:30 h. Orquesta Kubo y DJ Dani-D.

Sábado, 15 de agosto (Día Grande)

12:30 h. Pasacalles de Gigantes "Terror Romanorvm".

"Terror Romanorvm". 13:15 h. Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.

14:15 h. Refresco para socios del Club de Jubilados.

para socios del Club de Jubilados. 19:00 h. Copa Federación : CD Villaralbo – Palencia CF.

: CD Villaralbo – Palencia CF. 20:00 h. Laser Combat.

00:30 h. Orquesta Tango y DJ Litos.

Domingo, 16 de agosto

09:00 h. Campeonato Regional de Tiro de Alta Precisión.

09:00 h. Campeonato de Pesca .

. 22:00 h. Teatro "¿Te quedas a cenar?".

"¿Te quedas a cenar?". 00:00 h. Fuegos Artificiales.

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