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Misa, pasacalles, futbolín y verbenas entre las actividades más esperadas del programa completo de fiestas en Villaralbo

Los eventos destacados de las celebraciones de Villaralbo son el Pregón de las Fiestas, la Fiesta de la Espuma y el Festival Flamenco

Peñas, disfrutando en la verbena

Peñas, disfrutando en la verbena / Archivo

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Gaby Marcos

La localidad se prepara para celebrar sus fiestas mayores con actividades para todos los públicos, desde competiciones de waterpolo hasta un concurso de cortes.

Lunes, 3 de agosto

  • 18:00 h. Campeonato de futbolín (Piscina Municipal).
  • 20:30 h. Competición de waterpolo (fase de grupos, dos categorías).

Martes, 4 de agosto

  • 18:00 h. Campeonato de futbolín.
  • 20:30 h. Competición de waterpolo (fase de grupos).

Miércoles, 5 de agosto

  • 20:00 h. Campeonato de parchís.
  • 20:30 h. Competición de natación.

Jueves, 6 de agosto

  • 20:00 h. Campeonato de parchís.
  • 20:30 h. Ruta ciclista Silver Iberlobo On Bike.
  • Noche: Concurso Interpeñas Burger Fest, actuación de Lasal Band, discoteca Némesis, Back 80's y toro mecánico.

Viernes, 7 de agosto

  • 11:00 h. Búsqueda del Tesoro Acuática.
  • 20:00 h. Final del Campeonato de Parchís.
  • 22:30 h. Gran Tirada al Plato Nocturna.

Sábado, 8 de agosto

  • 09:00 h. Campeonato de Petanca por Dupletas Mixtas.
  • 11:00-14:00 h. Paseo en piragua por la ribera del Duero.

Lunes, 10 de agosto

  • 09:30 h. Campeonato de Petanca.
  • 10:00-14:00 h. Taller Infantil "Veranos Divertidos".
  • 17:30 h. Juegos Tradicionales: Calva y Rana.
  • 19:00 h. Master Class Popular de Zumba.
  • 20:00 h. Paseo con minibueyes.
  • 21:00 h. Partido Solteras contra Casadas.

Martes, 11 de agosto

  • 10:00-14:00 h. Taller Infantil "Veranos Divertidos".
  • 20:30 h. Pregón de las Fiestas a cargo de la Peña "POOOLVORA".
  • 21:00 h. Desfile de peñas con charanga y batucada.
  • 22:00 h. X Encuentro de Peñas y cena de hermandad.
  • A continuación: Duelo de DJ locales.

Miércoles, 12 de agosto

  • 12:00-14:00 h. y 17:00-19:00 h. Hinchables acuáticos.
  • 19:00 h. Fiesta de la Espuma.
  • 23:00 h. Verbena Taurina con DJ Fausto.

Jueves, 13 de agosto

  • 18:00 h. Pasapalabra de Villaralbo.
  • 20:00 h. Merienda Popular (Arroz a la Zamorana) con actuación musical de Adrián y Eva.

Viernes, 14 de agosto

  • 11:00 h. Tiro con Carabina Popular.
  • 20:00 h. Campacuento Teatro Infantil.
  • 22:00 h. XVIII Festival Flamenco de Villaralbo.
  • 22:00 h. Concurso de Cortes, Quiebros y Saltos.
  • 00:30 h. Macrodiscoteca Electromoon y DJ Fausto.
  • 00:30 h. Orquesta Kubo y DJ Dani-D.

Sábado, 15 de agosto (Día Grande)

  • 12:30 h. Pasacalles de Gigantes "Terror Romanorvm".
  • 13:15 h. Misa en honor a Nuestra Señora de la Asunción.
  • 14:15 h. Refresco para socios del Club de Jubilados.
  • 19:00 h. Copa Federación: CD Villaralbo – Palencia CF.
  • 20:00 h. Laser Combat.
  • 00:30 h. Orquesta Tango y DJ Litos.

Domingo, 16 de agosto

  • 09:00 h. Campeonato Regional de Tiro de Alta Precisión.
  • 09:00 h. Campeonato de Pesca.
  • 22:00 h. Teatro "¿Te quedas a cenar?".
  • 00:00 h. Fuegos Artificiales.

Noticias relacionadas y más

Actos destacados

  • Pregón y desfile de peñas (11 de agosto).
  • Fiesta de la Espuma (12 de agosto).
  • Merienda Popular con arroz a la zamorana (13 de agosto).
  • Festival Flamenco (14 de agosto).
  • Concurso de Cortes (14 de agosto).
  • Día de la Patrona con misa y pasacalles (15 de agosto).
  • Fuegos artificiales de clausura (16 de agosto).

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