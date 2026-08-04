Miedo a que el fuego regrese: personas evacuadas el año pasado tienen preparado un kit de urgencia "por si hay que salir corriendo"

El Ayuntamiento de Gallegos del Río (Valer de Aliste, Puercas, Domez de Alba, Flores, Tolilla y Lober) “amenaza” con duras sanciones económicas de hasta 10.000 euros a todos aquellos propietarios privados de terrenos y solares urbanos que no los mantengan limpios y desbrozados antes del día 7 de agosto para prevenir y erradicar el grave peligro de incendios al tratarse de núcleos de población rodeados por montes y cortinas y prados abandonados.

La despoblación rural galopante con el éxodo de los más jóvenes y la jubilación de los agricultores y ganaderos de toda la vida está trayendo consigo la decadencia de la actividad agroganadera situando al borde de la extinción a unos agricultores y ganaderos que han sido durante siglos los garantes de mantener limpios los campos con sus siembras, vacas, cabras y ovejas.

Coinciden unánimemente los vecinos en el fondo y el objetivo del bando dirigido a los propietarios de los siete pueblos, pues los cascos urbanos y sus periferias "son auténticos polvorines a la espera de una chispa que encienda la tragedia"; pero discrepan en las formas y en la redacción del bando que "suena más a amenaza que a advertencia o petición de apoyo y unión entre todos".

El Consistorio da un plazo de diez días hábiles, más concretamente hasta el 7 de agosto, para que todos los propietarios asuman el deber de mantener limpias sus propiedades. En caso contrario, el Ayuntamiento de Gallegos del Río procederá a la ejecución subsidiaria pasándole luego los costes a los dueños de fincas. Lo que no entienden muchos de los vecinos es que desde la Corporación Municipal se presione a los propietarios a que limpien las propiedades privadas, con razón, "cuando el propio Ayuntamiento de Gallegos del Río es el que mantiene una mayor superficie urbana sin limpiar".

El más claro ejemplo de abandono ahora mismo, detallan, es el cauce del río Frío en el tramo que cruza por el casco urbano de Valer de Aliste, donde de producirse una avenida se inundaría la parte del pueblo cercana al puente de piedra. "El cauce es una auténtica selva de árboles, juncos, espadañas, zarzas, juncias y maleza que aparte de poder convertirse en un foco de insalubridad pública es imposible que deje pasar el agua sin desbordarse el río". El mantenimiento y limpieza urbano del entorno urbano del río Frío es competencia directa del Ayuntamiento de Gallegos del Río.

El Ayuntamiento fue uno de los primeros de la provincia de Zamora en poner en marcha, el 19 de diciembre de 2025, la ordenanza reguladora de limpieza de terrenos y solares en suelo urbano, urbanizable y rústico. Siete meses después la normativa se ha quedado en papel mojado y dos son los principales motivos. Por un lado, la mayor parte de la población residente del municipio son nonagenarios y octogenarios que no pueden coger una motosierra o una desbrozadora y ponerse a limpiar sus fincas. Voluntad no les falta, pero reconocen que “ya no estamos para estas cosas”. A ellos se une que los propietarios más jóvenes viven fuera y en muchos casos se trata de fincas sin partir (herencias) que no se sabe ni de quien son.

Por otra parte, los vecinos son conscientes de que los obreros contratados por el Ayuntamiento no pueden limpiar en todos los pueblos a la vez: “O trabajamos unidos vecinos y Ayuntamiento colaborando todos en la medida de sus posibilidades, o esto se nos va de las manos y los pueblos cada vez corren más peligro”. Tras los incendios que el pasado 12 de agosto obligaron a evacuar a Valer de Aliste, algunos vecinos aseguran que tienen preparado un kit de urgencia "por si hay que salir corriendo".

La normativa de Gallegos del Río, acogiéndose a la Ley de Urbanismo de Castilla y León de 8 de abril de 1999, prevé sanciones que pueden ir desde los 1.000 hasta los 10.000 euros, una sanción que en cualquier caso habría de ser proporcionada a la gravedad de los hechos constitutivos de la infracción, conforme a la legislación sobre procedimiento administrativo.