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Una carrera de autos locos, entre los atractivos de la I Semana Cultural de Villabuena del Puente

Vecinos y visitantes podrán disfrutar de las numerosas actividades organizadas por la nueva asociación cultural del pueblo

Socias del colectivo preparan la pared en la que los niños pintarán un mural durante la Semana Cultural.

Socias del colectivo preparan la pared en la que los niños pintarán un mural durante la Semana Cultural. / Cedida

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M. J. Cachazo

La nueva asociación cultural “Villabuena del Puente” ha cerrado el programa de actividades de la primera Semana Cultural, con la que pretende dinamizar la actividad cultural y lúdica en el pueblo y estrechar los lazos de fraternidad entre los vecinos y aquellos “hijos” que regresan para disfrutar de sus vacaciones.

Este martes 4 de agosto, la asociación cultural ha preparado una actividad dirigida a los más pequeños, que demostrarán sus habilidades decorando un mural en el parque infantil diseñado por una socia. Uno de los platos fuertes del programa de actividades es la celebración de una carrera de autos locos con premios para los tres primeros clasificados, que suman un total de 225 euros, y que dará paso a la actuación del monologuista Juan Sinde para cerrar la jornada.

Los niños volverán a ser los protagonistas de la jornada del 5 de agosto, ya que podrán participación en la creación de dibujos sobre Villabuena del Puente que serán expuestos por la tarde en la Plaza del Ayuntamiento, espacio en el que, a partir de las 23.00 horas, se celebrará una sesión de cine de verano.

Literatura y magia

La Semana Cultural proseguirá el 6 de agosto con un cuentacuentos y un taller de pinta caras. Ya por la tarde, a las 19.00 horas, el escritor Luis Miguel de Dios presentará el libro “El cielo nos pilla muy lejos” en el salón de actos del Ayuntamiento, que dará paso a una actuación del mago Javier González y a una sesión nocturna de zumba dirigida por David Alfageme.

En la última jornada de la Semana Cultural que tendrá lugar el viernes 7 de agosto, los más pequeños podrán disfrutar de una carrera infantil y una fiesta de la espuma, mientras que los mayores recordarán los grandes éxitos de los 90 en un tardeo con música.

Una parrillada popular pondrá el broche de oro a la primera Semana Cultural que organiza la asociación en Villabuena del Puente, un colectivo que ha demostrado que, con ganas y esfuerzo, se puede involucrar a los vecinos en la dinamización del pueblo.

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De hecho, en pocos meses, la asociación ha logrado sumar más de 300 socios, colaboración que es fundamental para seguir planificando y preparando nuevas actuaciones que aporten vida al medio rural.

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