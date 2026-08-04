Fonfría, el pueblo de Zamora que convierte sus calles en un museo de arte mural

Las calles de Fonfría de Aliste se han convertido en un museo de arte mural gracias a la celebración, durante tres intensos días, del III Certamen de Arte Mural La Magarza, que se desarrolló en el paraje peri urbano de “Los Aguilones”, junto a la travesía de la carretera N-122. Un evento abierto a artistas mayores de 18 años de edad de cualquier nacionalidad y que este año estuvo dedicado la lumbre como guardiana de la memoria.

La convocatoria realizada en el mes de junio fue, por tercer año consecutivo, todo un éxito con un alto número de inscritos y mucho nivel artístico. Finalmente, cinco artistas fueron los elegidos para pintar su mural: Scpluss I (Shacho) de Antequera (Málaga) con su obra “Historia de Leyenda”, Hola.odie (Álex) de Lloret de Mar (Girona) con “Piedra a piedra”, Kaos Itsperfectchaos de Huelva con “Invisible”, Negograf de Salamanca con “Hogar” y Ceo.art de Madrid con “Recuerdos de mi niñez”.

Las obras este año han girado sobre la lumbre como elemento central de la vida rural, entendida como símbolo de hogar, encuentro y transmisión de saberes, una lumbre que como guardiana de la memoria evoca escenas de la vida cotidiana, relatos compartidos, tradiciones y recuerdos que cada uno de los pintores expresó dando rienda suelta a su imaginación.

En la casa típica alistana la cocina era el centro neurálgico de la vida familiar, donde padres e hijos, abuelos y nietos, pasaban más tiempo, muy en particular durante las largas noches del otoño y del invierno en torno a la lumbre, donde al calor de las llamas y las brasas de la leña de jara, carqueisa, piorno, fresno, roble y encina, se vivían, disfrutaban y sufrían los momentos más felices y los más tristes con las “Llares”, el “Escaño” y el “Morillo” como mudos y silenciosos testigos.

Los trabajos, así lo exigían las bases, son originales e inéditos: en ningún caso se aceptaban obras artísticas que tuvieran contenidos políticos, irreverentes, obscenos, xenófobos o cualquier otra variante que atentase contra la dignidad de las personas.

La organización un año más ha corrido a cargo de la asociación cultural “La Magarza”, que con su trabajo altruista se ha convertido en la auténtica dinamizadora de la vida social, cultural y festiva de la localidad, con la colaboración del Ayuntamiento de Fonfría, la Diputación de Zamora, la Fundación Caja Rural de Zamora y la Fundación Fomento Hispania.

El pueblo de Aliste que convierte sus calles en un museo con 20 murales al aire libre / Chany Sebastián

El certamen está dotado con 1.500 euros en premios en metálico cortesía de la Fundación Caja Rural de Zamora: 800 para la obra ganadora, 400 para la segunda y 300 para la tercera. El resto de participantes recibirán un premio en material de pintura valorado en 100 euros cada uno. El jurado, presidido por Carlos Adeva, está compuesto por cinco miembros: un artista de reconocido prestigio en el arte mural y el grafiti y miembros de las entidades organizadoras y patrocinadoras

La organización ha puesto a disposición de cada artista una superficie vertical de 3 por 2,5 metros sobre muro de hormigón prefabricado en color blanco dentro del Museo de Arte Rural de “Los Aguilones” de Fonfría. La temática ha sido libre y cada artista pudo utilizar los materiales que quiso para el buen desarrollo de su obra. El jurado elegirá los tres ganadores que se darán conocer el día 20 de agosto coincidiendo con las fiestas patronales de Santa María Magdalena de Fonfría.

El Museo de Arte Mural al Aire Libre de “Los Aguilones” cuenta ya con veinte magníficas obras, dignas de visitar, conocer y admirar con detenimiento: las cinco pintadas el viernes, sábado y domingo por los artistas Scpluss, Hola.odie, Itsperfectchaos, Negograf y Ceo.art, unos artistas de primera fila que ya han dejados su impronta y muy buen hacer; las diez de 2024, más las cinco del pasado año 2025: “Mi Abuela Paula” de Rex Pública (Antonio Prieto “Sure” y Raquel Moledo Montiel), “Alfarera” de María Cuadrado, “La Chica de los Tomates” del italiano NKS de Milán “A la tierra hemos de volver” de Oniric Omnia, y “Antes de Aselar” de Mar Pajarón.

El Certamen de Arte Mural “La Magarza” cuenta con la colaboración y asesoramiento del ilustre muralista toresano Carlos Adeva, nacido en 1974 y especializado en murales, dibujo y pintura medieval, que con dieciséis años ingresó en la Escuela de Artes Plásticas de Salamanca. Un artista que ya tiene varias obras en Aliste: “Los Carochos” en Riofrío, “Los Caballicos” en Villarino tras la Sierra y la “Virgen de la Asuncionista” en Pobladura.