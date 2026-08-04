La Casa del Trotamundos, un destino para disfrutar con los cinco sentidos

Hay experiencias que empiezan mucho antes del primer bocado. Comienzan al cruzar un patio cuidado al detalle, al descubrir un ambiente tranquilo y al dejarse llevar por una propuesta que convierte una comida o una cena en una experiencia donde la gastronomía, la música y el entorno se disfrutan sin prisas. Esa es la esencia de La Casa del Trotamundos, en Villamayor de Campos.

Ubicado en pleno corazón de Tierra de Campos, este alojamiento rural de cinco estrellas ha hecho de la hospitalidad su sello de identidad. Sin embargo, su propuesta va mucho más allá del descanso. Quienes cruzan sus puertas encuentran un espacio pensado para disfrutar de la buena mesa, de la cultura y de un entorno que invita a desconectar.

Su patio, conocido ya por numerosos zamoranos y visitantes, se ha convertido en uno de los rincones con más encanto para compartir una velada gracias a un ambiente cuidado al detalle, un servicio cercano y una programación que acompaña varias noches de verano. La Casa del Trotamundos pone el foco en una oferta gastronómica pensada tanto para las comidas como las cenas.

Un impulso que se presenta de la mano de Antonio González de las Heras, cocinero zamorano con 42 años de trayectoria profesional, reconocido por su cercanía y por una cocina capaz de conquistar a través del producto y el sabor. Su incorporación refuerza una oferta culinaria que busca convertir cada visita en un recuerdo.

A la experiencia gastronómica se suma una programación de actuaciones en directo que convierte el patio de La Casa del Trotamundos en un escenario al aire libre durante el mes de agosto. Jorge Menéndez será el protagonista del cartel este jueves 6 con su espectáculo "Remember Tour", un recorrido por los grandes éxitos del pop español de los años 80 y 90. Cristina Lázaro llevará su guitarra flamenca y percusión los días 7 y 14; el miércoles 12, la música afro house compartirá protagonismo con un espectáculo ecuestre y baile de caballos; el sábado 15 llegará una gran Noche Flamenca con Luana Rubín, Ángel del Toro, Blanca Trillo, Kike Jiménez y Toni Montoya; y Natalia pondrá el broche el viernes 21, con una velada de pop rock.

Flores de Cerezo, de la finca Volvoreta, en La Casa del Trotamundos. / Cedida

La esencia de La Casa del Trotamundos también se construye alrededor de los productos de su propia tierra. Uno de sus grandes valores añadidos es Olivas de Campos, un aceite de oliva virgen extra elaborado a partir de un olivar propio de 5.000 árboles con variedades picual, arbequina y xikitita. Un proyecto que, según destaca el CEO de La Casa del Trotamundos, Luis Pineda, permite obtener "un zumo de aceituna extraordinario", un "AOVE excelente" caracterizado por "su sabor afrutado, su amargor y su picor", tres cualidades que definen la personalidad y la máxima calidad de este aceite premium.

El aceite de oliva se convierte así en una de las piezas fundamentales de una experiencia gastronómica que busca poner en valor el territorio. Una apuesta por el producto propio que se completa con la alianza con Finca Volvoreta y sus dos vinos singulares, Volvoreta y L’Amphore, referencias que forman parte de una propuesta donde gastronomía, naturaleza y cultura se dan la mano.

Desde La Casa del Trotamundos destacan la singularidad de estos vinos, elaborados con una filosofía natural y ecológica, y ponen el foco especialmente en Volvoreta, del que señalan los resultados de un estudio médico que apunta a un contenido de resveratrol hasta 15 veces superior al de otros vinos. Un antioxidante natural al que se atribuyen beneficios relacionados con la salud y que, según explican, ha sido estudiado por su posible relación con enfermedades como el alzhéimer o el cáncer.

Esta combinación de productos propios, vino, gastronomía y alojamiento es la base de una experiencia que busca ir más allá de una simple visita. "La alianza de aceite de oliva, vino, el mejor chef que hemos conseguido y un alojamiento cinco estrellas solo puede deparar el éxito y la satisfacción de todos los que lo visitan", señala Pineda.

La propuesta se amplía con experiencias especiales en el entorno del propio proyecto, "en las bodegas y frente al olivar". n