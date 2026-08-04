Alcaldes afectados por el incendio de Fermoselle constatan las deficiencias de sus pueblos: Ni cortafuegos, ni presión de agua, ni bocas de riego, ni mantenimiento

El incendio originado en Fermoselle que se ha prolongado hasta Mámoles, comprometiendo la seguridad de muchas poblaciones, ha puesto en evidencia flagrantes carencias y falta de medios efectivos en los pueblos para atacar las llamas y evitar la entrada del fuego en los cascos urbanos.

La realidad es reconocida por alcaldes y representantes municipales en los pueblos afectados por el incendio que este martes se reunían en el Ayuntamiento de Fariza. Un encuentro al que no asistieron todos los convocados, pero sí estaban presentes el alcalde de Fariza con algunos representantes de las pedanías del municipio, el alcalde de Argañín y el teniente de alcalde de Fermoselle.

Con el incendio estabilizado después de seis días, se han constado deficiencias en ciertos casos sabidas, pero nunca corregidas o afrontadas, cuando no sin respuesta pese a las sucesivas peticiones ante la Junta de Castilla y León. Es el caso de la falta de cortafuegos o mantenimiento de los mismos, así como franjas de protección solicitadas a la Consejería de Medio Ambiente y la Dirección del Parque Natural Arribes del Duero y que han recibido la callada por respuesta.

Representantes municipales en la reunión en Fariza / Víctor Garrido

Existe una sensación general, como se constató en la reunión, de que “el fuego no tenía que haber pasado de Fermoselle”. El propio Ayuntamiento fermosellano solicitaba hace un año la limpieza y adecuación del cortafuegos situado en el límite entre Fornillos y Formariz como “franja estratégica para la prevención de incendios forestales, especialmente teniendo en cuenta los graves incendios ocurridos en la zona en agosto de 2017”. Nunca hubo respuesta. El alcalde de Fariza, Manuel Ramos, lo ratificaba desde su propio Ayuntamiento.

Pero más allá de la situación del Parque Natural, el incendio ha puesto negro sobre blanco carencias fundamentales. Ha trascendido que no funcionaban las bocas de riego en Zafara, también falló la presión del agua en general, se ha hecho evidente la falta de mantenimiento. Por no hablar de falta de equipos y dotaciones para dar una respuesta inmediata cuando los pueblos se ven seriamente amenazados por las llamas. “Los pueblos no tiene ni medios ni posibilidad ni capacidad de defenderse” admite el alcalde de Fariza.

Representantes municipales en la reunión en Fariza / Víctor Garrido

Ante este escenario, los alcaldes reunidos han acordado la elaboración de un documento técnico que elevarán a la Junta de Castilla y León “donde vamos a concretar las carencias y el conjunto de peticiones que consideramos necesarias para proteger nuestros pueblos y el espacio natural”.

Se habló del planteamiento de un suelo mosaico, habilitación de cortafuegos aprovechando antiguos senderos, flexibilidad en las autorizaciones de quemas controladas o la dotación temporal, durante el periodo de riesgo, de un helicóptero de guardia “en la zona de Arribes” para atacar los incendios de la forma más rápida y efectiva.

“Han pasado demasiadas cosas graves, es evidente que hay un riesgo real y no estamos preparados para afrontar estos incendios. Hay que tomar medidas claras, eficientes, con dotación de medios y recursos” concluye el alcalde de Fariza.