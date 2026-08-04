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Agricultores vuelven a manifestarse para exigir más ayudas que garanticen la rentabilidad del sector en Castilla y León

Las organizaciones agrarias reclamarán el 27 de agosto a la Junta que equipare el apoyo al ofrecido por el Gobierno ante la reducción de la cosecha cerealista y el "incremento desmesurado" de los costes de producción

Un agricultor zamorano realiza labores en su parcela de cultivo

Un agricultor zamorano realiza labores en su parcela de cultivo / José Luis Fernández

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M. J. Cachazo

Las organizaciones agrarias de Castilla y León se concentrarán el 27 de agosto para exigir a la Junta que equipare las ayudas económicas a las que ya ha puesto sobre la mesa el Ministerio de Agricultura, destinadas a garantizar la rentabilidad del sector.

COAG, UCCL, UPA y Asaja convocan de forma conjunta este nuevo acto de protesta después de que, a pocos días de concluir la campaña de cosecha de cereal, las previsiones confirman un descenso de la producción que se sitúa en una media del 40%, mientras las cotizaciones "siguen en niveles mínimos". A la rebaja de la producción, añaden los altos precios de los fertilizantes, carburantes, semillas o maquinaria, lo que implica que los agricultores estén "produciendo a pérdidas", al igual que en las últimas campañas.

Las organizaciones agrarias valoran de forma positiva el apoyo del Gobierno basado en la concesión de ayudas por hectárea para compensar el "incremento desmesurado" de los costes de producción, aunque consideran que "no es suficiente" para poner freno a las pérdidas que está soportando el sector en Castilla y León, la comunidad con mayor superficie cerealista de España.

En este punto, recuerdan que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental anunció que la Junta apoyaría económicamente a los cerealistas, pero hasta ahora "no existe concreción alguna de estas medidas de apoyo".

Por los motivos expuestos, el 27 de agosto las organizaciones agrarias se concentrarán ante la sede de la Presidencia para instar a la Junta que apruebe y ponga en marcha ayudas similares a las ofrecidas por el Ministerio.

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Además, subrayan que los agricultores "no pueden asumir en solitario pérdidas que comprometen la viabilidad de las explotaciones", por lo que exigen una respuesta acorde al "peso estratégico" que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de Castilla y León.

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