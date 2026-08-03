Zamora, la provincia de Castilla y León que más fondos Leader recibe para apoyar a emprendedores en el medio rural

Zamora es la provincia de Castilla y León que más fondos ha recibido con cargo al pago de ayudas Leader del presente ejercicio, destinadas a financiar iniciativas promovidas por emprendedores que contribuyen a fijar población en el medio rural.

En total, Zamora ha recibido 984.000 euros, el 16,4% de la totalidad de los fondos pagados, que ascienden a 6 millones de euros, cuyo abono ha sido tramitado por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Política Ambiental y Desarrollo Rural de la Junta.

El Ejecutivo autonómico acaba de tramitar el cuarto pago de ayudas destinadas a financiar la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local participativo, a través de la metodología Leader y los Grupos de Acción Local de Castilla y León y subvencionarán 57 iniciativas de emprendedores, que contribuirán a fijar población en los municipios de Castilla y León. Además, las inversiones respaldadas por estas ayudas servirán para reforzar la actividad económica, mantener empleo y generar nuevas oportunidades de negocio en el medio rural de la comunidad.

En concreto, el cuarto pago de las ayudas permitirá financiar 57 proyectos presentados por 20 de los 44 Grupos de Acción Local que trabajan en las nuevas provincias de la comunidad. Del total de las iniciativas subvenciones, 7 se desarrollarán en la provincia de Zamora, 5 en Ávila, ocho en Burgos, 9 en León, 6 en Palencia, 9 en Salamanca, 3 en Segovia, 5 en Soria y otros tantos en Valladolid.

Del total de los fondos asignados a estos 57 proyectos, el 97,6 % se corresponden con proyectos productivos llevados a cabo por pequeñas y medianas empresas (Pymes) en el medio rural, mientras que el 2,4 % restante financia inversiones de carácter no productivo. Este reparto pone de manifiesto la apuesta de la Junta por impulsar la actividad económica, el emprendimiento y la generación de empleo y riqueza en los municipios rurales de Castilla y León.

Solicitudes

Durante este año 2026, la Consejería Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, ya ha tramitado pagos de solicitudes de ayuda Leader a inversiones productivas por un importe de 6 millones de euros, destinados a financiar un total de 165 proyectos. Además, se han pagado 1,2 millones de euros para sufragar los gastos de funcionamiento de los Grupos de Acción Local para la tramitación de las solicitudes de ayuda.

La consejería trabaja actualmente en la simplificación de los procedimientos de gestión Leader, elaborando costes simplificados para determinados gastos, liberando así carga de trabajo a los grupos para que puedan dedicar su esfuerzo a la dinamización del territorio y acompañamiento de proyectos empresariales.

La Junta considera a los Grupos de Acción Local como socios estratégicos para el desarrollo rural de Castilla y León. Su conocimiento del territorio y su cercanía a emprendedores, empresas y entidades locales permiten identificar iniciativas de inversión y canalizar proyectos que contribuyen a generar actividad económica, empleo y servicios en los municipios rurales.