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Toboganes, obstáculos, agua y mucha diversión: la Batalla de la Harina triunfa en Villaseco del Pan

Decenas de vecinos recorrieron el pueblo afrontando divertidas pruebas

Decenas de participantes, antes de participar en la Batalla de la Harina de Villaseco del Pan

Decenas de participantes, antes de participar en la Batalla de la Harina de Villaseco del Pan / Cedida

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P. F.

Toboganes, obstáculos, agua, harina… pero, sobre todo, muchas risas y buen ambiente. Villaseco del Pan vivió este fin de semana una divertida jornada en la que decenas de vecinos (y también algunos visitantes) disfrutaron de una iniciativa organizada por el Ayuntamiento durante la cual los participantes recorrieron buena parte de la localidad haciendo frente a distintas pruebas.

Desde los alrededores del Ayuntamiento, en la zona conocida como el trinquete, partieron los más valientes, y ahí comenzó la “aventura”. Niños, adolescentes y adultos, que también los hubo, hicieron frente a resbalinas, rampas por las calles, alpacas apiladas… mientras recibían manguerazos, globos de agua y puñados de harina en diferentes puntos estratégicos preparados por vecinos colaboradores.

Una vez en meta, todavía comentando lo vivido, llegó lo más difícil, tratar de limpiar la harina acumulada en ropa, pelo y cuerpo, pero fue, sin duda, el mal menor de una actividad que, dada la buena aceptación, tendrá nuevas ediciones.

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Parece claro que en Villaseco del Pan, la “Batalla de la Harina” ha llegado para quedarse.

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