Un "salvavidas" para el comercio rural de Zamora: La Junta lanza una línea de ayudas para mantener la actividad de los negocios

Con el objetivo de apoyar la continuidad de los establecimientos comerciales en los pueblos de Zamora y del resto de provincias de Castilla y León, la Junta ha convocado las ayudas del programa "Cheque Comercio Rural", dotado con un 1,2 millones de euros.

La Consejería de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha presentado este lunes la convocatoria de subvenciones de una iniciativa que pretende apoyar al pequeño comercio de proximidad como elemento esencial para mantener los servicios básicos, favorecer la cohesión territorial y contribuir a la lucha contra la despoblación en las localidades del medio rural.

Y es que, como resalta la Junta, el comercio de proximidad desempeña un papel estratégico en el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales. Además de garantizar el acceso a productos de primera necesidad, estos establecimientos también actúan como puntos de encuentro y contribuyen a dinamizar la actividad económica y social de las localidades, favoreciendo la fijación de población y mejorando el bienestar de sus vecinos, especialmente de las personas mayores o con dificultades de movilidad.

El descenso de población y el envejecimiento demográfico dificultan la viabilidad de estos negocios. La reducción de la demanda hace más complejo mantener abiertos los establecimientos comerciales y, al mismo tiempo, la pérdida de estos servicios disminuye el atractivo de las localidades para atraer nuevos residentes o consolidar la población existente, generando un círculo que agrava el riesgo de despoblación.

Diferentes opciones

La convocatoria de ayudas cuenta con un presupuesto total de 1,2 millones de euros y va dirigida a autónomos, pequeñas y medianas empresas. Incluye el "Cheque Permanencia", que ayuda con 2.000 euros a sufragar gastos corrientes en establecimientos ubicados en localidades de hasta 200 habitantes. Para poblaciones de hasta 1.000 habitantes están previstos el "Cheque Apertura", que subvenciona con 5.000 euros la creación de nuevos comercios, el "Cheque Reforma", que ofrece 2.000 euros para financiar actuaciones de mejora y modernización de los establecimientos, y el "Cheque Vehículo", destinado a facilitar la adquisición de vehículos vinculados al desarrollo de la actividad comercial para lo que subvenciona 5.000 euros.

Finalmente, con 3.000 euros de ayuda, el "Cheque Diversificación" pretende que los bares y centros de ocio en localidades de hasta 200 habitantes diversifiquen su actividad mediante la venta de productos de carácter cotidiano, para gastos corrientes, incluido personal y cuotas a la Seguridad Social.

Estas ayudas, en función de la modalidad, son compatibles entre sí cuando se cumplen los requisitos establecidos, permitiendo que un mismo beneficiario pueda acceder a varias líneas en una misma convocatoria y también repetir en las siguientes que se hagan.

Población

En Castilla y León existen 2.007 localidades con una población igual o inferior a 1.000 habitantes, de las que 974 carecen de cualquier establecimiento comercial. Asimismo, de las 1.282 las localidades con menos de 200 habitantes, 900 no disponen de ningún comercio.

Para intentar revertir esta situación, la Junta ejecuta el programa "Cheque Comercio Rural", una línea de ayudas específica para favorecer el mantenimiento y la modernización de los pequeños comercios del medio rural, facilitar la implantación de nuevos establecimientos, la compra de un vehículo para el negocio y la diversificación de servicio de bares y centros de ocio, fórmulas que permitan acercar la actividad comercial a aquellas localidades que carecen de este servicio.

Con este programa, la Junta reafirma su compromiso con el mantenimiento del comercio de proximidad como un servicio esencial para el medio rural y con el apoyo a los pequeños empresarios que desarrollan su actividad en las localidades de menor tamaño.

Estas ayudas se suman al conjunto de medidas impulsadas por el Ejecutivo autonómico para fortalecer el tejido económico local, mejorar la calidad de vida de los habitantes del medio rural y contribuir a generar oportunidades que favorezcan la cohesión territorial, el equilibrio entre los distintos territorios y el mantenimiento e incremento de la población en Castilla y León.