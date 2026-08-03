Ribadelago alza la voz para exigir a las administraciones un "futuro digno" tras la tragedia de 1959 y mejores servicios públicos

Ribadelago volverá a alzar la voz este sábado 8 de agosto durante una manifestación con la que pretende reclamar "el respeto que merece un pueblo profundamente marcado por la historia", además de denunciar la falta de atención que sufren los vecinos desde hace años.

El acto de protesta se desarrollará bajo el lema "La tragedia pasó. El abandono continúa. Por un futuro digno para Ribadelago", partirá a las 19.30 horas, desde La Moral y seguirá por Ribadelago Viejo para concluir en Ribadelago Nuevo. La pretensión de los organizadores es trasladar un "mensaje firme, sereno y constructivo a las administraciones públicas", así como una "llamada a la responsabilidad institucional" para garantizar unos servicios públicos dignos y la protección de un patrimonio que forma parte de la memoria colectiva.

Entre las principales reivindicaciones que se plantearán este sábado figura la reparación urgente del camino público de La Retuerta, que comunica Ribadelago Nuevo con Ribadelago Viejo y cuyo estado de deterioro, con numerosos socavones y baches, dificulta gravemente el tránsito de vecinos y visitantes.

Los convocantes también reclaman que se ofrezcan garantías claras sobre la potabilidad del agua de abastecimiento de Ribadelago Nuevo, una preocupación que continúa presente entre los vecinos pese al elevado coste que soportan por recibir este servicio.

La falta de limpieza y mantenimiento de los espacios públicos constituye otra de las denuncias de la plataforma convocante, ya que considera que la imagen de suciedad y abandono resulta incompatible con una localidad situada en uno de los entornos naturales más emblemáticos de Castilla y León y con una clara vocación turística.

A estas reivindicaciones se suman otros problemas cotidianos que siguen sin resolverse, como las dificultades para recibir correctamente todos los canales de televisión y diversas emisoras de radio, así como la ausencia de fibra óptica en Ribadelago Viejo, circunstancia que mantiene aislado digitalmente al núcleo histórico.

Memoria de la tragedia de 1959

Especial preocupación despierta la situación de Ribadelago Viejo, un lugar que simboliza la memoria de la tragedia de 1959 y que, a juicio de los vecinos, debería recibir un tratamiento acorde con su extraordinario significado histórico.

Los convocantes consideran que el antiguo pueblo debe convertirse en un verdadero espacio de memoria y recuerdo, cuidado, limpio, ordenado y respetado, donde las generaciones presentes y futuras puedan conocer y honrar la historia de Ribadelago.

Cartel promocional del acto de protesta que se celebrará este sábado en Ribadelago. / Cedida

Recuerdan además que, pese a formar parte del Parque Natural Lago de Sanabria, Ribadelago no recibe apoyo institucional de ninguna clase para garantizar su conservación, puesta en valor y adecuada promoción.

La preocupación se extiende también a la prevención de incendios forestales. Los vecinos recuerdan que los graves incendios del pasado año pusieron en riesgo a Ribadelago, por lo que consideran imprescindible mantener limpios y desbrozados sus alrededores para evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.

Los organizadores insisten en que las demandas que plantean no son extraordinarias, sino derechos básicos que cualquier ciudadano debe poder disfrutar con independencia del lugar donde resida: infraestructuras seguras, agua con todas las garantías sanitarias, servicios públicos de calidad, acceso a las telecomunicaciones, limpieza, protección del patrimonio y una adecuada prevención frente a los incendios.

Con esta movilización, los vecinos realizarán un llamamiento a todas las administraciones para que "pasen de las palabras a los hechos y sitúen a Ribadelago entre las prioridades de actuación" porque, como consideran, "preservar Ribadelago no significa únicamente mejorar la vida de quienes hoy lo habitan; significa también respetar la memoria de quienes lo perdieron todo, proteger un patrimonio que pertenece a todos y garantizar que un lugar único por su historia reciba, por fin, la atención que merece".