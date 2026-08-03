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Un rayo de esperanza para 18 explotaciones ganaderas afectadas por el incendio de Fermoselle: Llegan los primeros camiones cargados de alimento

La Junta moviliza dos vehículos pesados que han repartido paja, forraje y pienso para atender las necesidades más urgentes de uno de los sectores más perjudicados por el fuego

Pacas de paja descargadas en una de las explotaciones ganaderas de pueblos de Sayago.

Pacas de paja descargadas en una de las explotaciones ganaderas de pueblos de Sayago. / Cedida

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M. J. Cachazo

El sector ganadero intenta sobreponerse al duro golpe que ha supuesto el incendio forestal declarado el pasado miércoles en Fermoselle y que, además de arrasar los pastos de varios municipios, también ha provocado daños en explotaciones y ha calcinado el alimento que sus propietarios almacenaban para alimentar a los animales.

Para aliviar la delicada situación a la que se enfrentan varios ganaderos sayagueses, la Junta ha iniciado este lunes el envío de paja, forraje y pienso, con el fin de garantizar el abastecimiento de los animales y favorecer la continuidad de la actividad en las explotaciones que han sufrido pérdidas.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, anunció el pasado domingo el envío del primer cargamento de alimento para los animales de ganaderías perjudicadas durante una reunión de trabajo mantenida en Sayago con los alcaldes de los municipios afectados por el incendio forestal y con responsables de organizaciones agrarias, al objeto de coordinar la respuesta inmediata de la Junta a las necesidades del sector agrario y ganadero tras el fuego.

A lo largo de este lunes, la Junta ha movilizado dos camiones cargados, uno con forraje y paja y otro con “tacos” de pienso comprimido, para su reparto entre las ganaderías más afectadas por las devastadoras consecuencias del fuego en el sector primario, uno de los pilares económicos de la comarca de Sayago.

Uno de los camiones cargados con alimento en una de las explotaciones afectadas por el incendio.

Uno de los camiones cargados con alimento en una de las explotaciones afectadas por el incendio. / Cedida

A lo largo de la tarde, se ha llevado a cabo la distribución de alimento para el ganado entre un total de 18 explotaciones de ovino, caprino y bovino, que han perdido todo o parte del sustento que almacenaban para sus animales. En concreto, los dos camiones fletados por la Junta han repartido el cargamento de forraje, paja y pienso entre ganaderos que desarrollan su actividad en Fermoselle, Formariz, Palazuelo de Sayago, Zafara, Mámoles, Fornillos de Fermoselle.

El dispositivo ha sido coordinado por el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de la Junta en Zamora, en colaboración con las Unidades Veterinarias, cuyos profesionales han sido los encargados de evaluar sobre el terreno las necesidades más urgentes, aunque también se encargarán de coordinar otras actuaciones que se llevarán a cabo en la comarca de Sayago para resarcir los daños ocasionados por el fuego, en este caso, en el sector ganadero.

Con el fin de apoyar a los agricultores y ganaderos de Sayago, la cooperativa Cobadu se ha puesto a disposición de la Junta para colaborar de forma coordinada y garantizar que la ayuda llegue lo antes posible a los afectados por el incendio forestal de Fermoselle. Además, mientras se activaban los mecanismos de respuesta, la cooperativa ha atendido las necesidades urgentes trasladadas por sus socios en la comarca, al margen de poner a su disposición su "capacidad de fabricación, suministro y logística" para facilitar el acceso prioritario a piensos, paja y otros alimentos.

Un operario carga uno de los vehículos con sacos de pienso.

Un operario carga uno de los vehículos con sacos de pienso. / Cedida

El reparto de alimento será complementado por la Junta con un paquete de medidas extraordinarias a las que podrán acogerse agricultores y ganaderos de Sayago. Así, aquellos profesionales que han sufrido daños en las instalaciones de sus naves podrán solicitar una ayuda directa de 5.500 euros, aunque también se evaluarán de forma individualizada todas las pérdidas ocasionadas por las llamas para poner en marcha subvenciones destinadas a la reparación de cercados, vallados, instalaciones e infraestructuras agrícolas, ganaderas y apícolas afectadas. Además, se reforzará el personal de las Unidades Veterinarias con el fin de garantizar una atención permanente a los profesionales del sector durante las próximas semanas.

Otra medida prevista se centrará en favorecer la vuelta de la fauna silvestre, para lo que solicitará colaboración a propietarios forestales, titulares de cotos, agricultores, ganaderos y gestores del territorio que conocen las necesidades reales de los pueblos de la comarca que han sufrido de cerca las devastadoras consecuencias del incendio forestal originado el pasado miércoles en Fermoselle, que ha reducido a cenizas el trabajo y los sueños de muchos sayagueses.

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