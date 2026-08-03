El PSOE exige explicaciones sobre el incendio de Fermoselle: "Cuesta entender que la Junta no movilizara a los bomberos de Zamora"

El procurador socialista por Zamora en las Cortes de Castilla y León, Iñaki Gómez, ha registrado una batería de preguntas parlamentarias para exigir a la Junta de Castilla y León que explique por qué no movilizó al Servicio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Zamora, a pesar del ofrecimiento, durante el grave incendio forestal declarado el pasado miércoles en Fermoselle y que obligó a evacuar numerosas localidades, además de provocar importantes daños materiales en la comarca de Sayago.

Recuerda el PSOE que el incendio ha afectado a viviendas, naves agrícolas y otras edificaciones en localidades como Palazuelo de Sayago, Záfara y Mámoles, además de arrasar miles de hectáreas y obligar al desalojo de numerosos vecinos.

Según ha manifestado públicamente el alcalde de Zamora, Francisco Guarido, desde el primer momento del incendio, el Ayuntamiento puso a disposición de la Junta de Castilla y León, todos los medios humanos y materiales del Servicio de Extinción de Incendios de Zamora para colaborar en las labores de emergencia. Sin embargo, estos efectivos, que forman parte del "mayor cuerpo profesional de bomberos de la provincia", no fueron movilizados por la Junta de Castilla y León.

Para el procurador socialista, esta decisión resulta "difícilmente comprensible", especialmente cuando con posterioridad se incorporaron al operativo medios procedentes de otras provincias, de otras comunidades autónomas e incluso recursos internacionales.

"Cuando hay un incendio de esta magnitud, la prioridad debe ser utilizar todos los recursos disponibles para proteger a las personas y sus bienes. Cuesta entender que no se movilizara al mayor cuerpo profesional de bomberos de la provincia cuando se había ofrecido desde el primer momento y estaba preparado para intervenir”, señala Gómez.

Transparencia

Además, considera que la Junta debe ofrecer una explicación transparente sobre la gestión del operativo y sobre los criterios que llevaron a prescindir de unos medios que podían actuar de forma inmediata en la defensa de los núcleos de población amenazados.

Por los motivos expuestos, el grupo parlamentario socialista pregunta al Ejecutivo autonómico cuándo tuvo conocimiento del ofrecimiento realizado por el Ayuntamiento de Zamora, qué órgano decidió no activar estos efectivos y cuáles fueron los criterios técnicos u operativos que justificaron esa decisión. Asimismo, solicita conocer por qué no se movilizó al mayor cuerpo profesional de bomberos de la provincia pese a encontrarse disponible y si se valoró destinarlo a la protección de viviendas, naves agrícolas y otros bienes amenazados en las localidades afectadas.

La iniciativa también reclama información detallada sobre qué medios procedentes de otras provincias, comunidades autónomas o países fueron solicitados, a qué hora se pidió su incorporación y cuándo comenzaron a operar, además de preguntar expresamente si la Junta considera que utilizó todos los recursos disponibles para proteger a la población y si asume alguna responsabilidad por no haber movilizado unos efectivos profesionales cercanos mientras el fuego alcanzaba distintos núcleos urbanos.

Por último, el procurador socialista señala que "los vecinos de Sayago merecen saber si se utilizaron todos los medios disponibles para proteger sus pueblos y sus viviendas. La transparencia también forma parte de la gestión de las emergencias y la Junta tiene la obligación de dar explicaciones cuando existen decisiones que generan tantas dudas”.