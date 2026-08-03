La oveja perdida en Muga entre las cenizas del incendio de Fermoselle que conmueve a toda Zamora: el símbolo de la resistencia en Sayago

Entre el negro de la tierra quemada y las cenizas del incendio en Muga de Sayago, una pequeña figura blanca avanza despacio: es una oveja que aparece desorientada en una zona afectada por el fuego originado el pasado miércoles en Fermoselle y con reproducción este sábado por la tarde en Mámoles.

El vídeo muestra el paisaje después de las llamas y la imagen del pobre animal en busca de un rebaño que no va a encontrar.

Entre suelo carbonizado y vetación arrasada, la oveja simboliza el desastre de los incendios que, un año más, han golpeado a la provincia de Zamora. El animal se convierte en un pequeño símbolo de la resistencia frente a la devastación.

El fuego continúa en nivel 1 tras la reproducción de este sábado, con 28 medios asignados en este momento en la zona de Mámoles.

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