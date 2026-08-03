El operativo de extinción del incendio de Fermoselle focaliza sus esfuerzos en eliminar los "puntos calientes"

Vigilar y eliminar los “puntos calientes” en el perímetro. En estos trabajos se centrarán este lunes los esfuerzos de los medios del operativo de extinción desplegado en Sayago por el incendio forestal declarado el pasado miércoles en Fermoselle y que ha afectado a otros pueblos de la comarca.

José Luis Gutiérrez, jefe de jornada en el Centro Provincial de Mando, ha confirmado que el incendio se mantiene en índice de gravedad 1, a pesar de que durante el domingo no se registraron “incrementos significativos” de la superficie afectada por el fuego, lo que permitió focalizar los esfuerzos en “puntos calientes” a lo largo del perímetro.

En concreto, estos “puntos calientes” se localizan en el Arribe del Duero, a la altura de la localidad de Mámoles, y en el Arribe del Tormes, al sur de Fermoselle y en el entorno del Puente de San Lorenzo. Además, según Gutiérrez, también fue necesario “atender pequeños avistamientos de humo” dentro de la superficie quemada y “asociados” a montones de paja y a algunos árboles de gran tamaño que “seguían humeando”. Durante las últimas horas también se han llevado a cabo "trabajos de repaso" de los realizados durante la jornada del domingo.

A pesar de que durante la jornada de este lunes se ha registrado un ligero descenso de las temperaturas y un aumento de la humedad relativa, a lo largo de esta tarde se esperan fuertes rachas de viento, por lo que el operativo de extinción extremará la vigilancia y los “trabajos de remate” en los “puntos calientes”.

Confía Gutiérrez en que a lo largo de las próximas jornadas se vaya reduciendo el número de “puntos calientes”, a pesar de la complejidad de acceder a algunas zonas afectadas por el incendio forestal ante la “verticalidad” de los Arribes del Duero.

Un total de 28 medios de extinción terrestres siguen trabajando en Sayago para vigilar posibles reactivaciones y para controlar los “puntos calientes” en los que, ahora, se focalizan todos los esfuerzos del operativo.

Noticias relacionadas

TODA LA INFORMACIÓN DEL INCENDIO AQUÍ