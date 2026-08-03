Secciones

Es noticia
El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: "Solo he podido salvar las ovejas"Denuncian el persistente deterioro de los parkings del centro de Zamora: "Las tarifas son bastante elevadas para las condiciones en las que están"Un traje con electrodos de 6.500 euros para la pequeña Yaiza y los 100.000 pasos de un diabético que lo harán posible en ZamoraEl fraude, causa de la mayoría de las reclamaciones ante el Banco de EspañaLa Audiencia, pendiente de sortear el jurado para el caso de Alberto Vega, el exjefe de Parques y Jardines del Ayuntamiento de Zamora
instagramlinkedin
Un incendio en una planta de residuos de Roales moviliza a los servicios de emergencia

Un incendio en una planta de residuos de Roales moviliza a los servicios de emergencia

Marina García

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Un incendio en una planta de residuos de Roales moviliza a los servicios de emergencia

Marina García

Zamora
RRSS WhatsAppCopiar URL

Un incendio declarado este lunes en una planta de tratamiento de residuos de Roales, en la provincia de Zamora, ha provocado una amplia movilización de los servicios de emergencia. El suceso se ha producido a las 13.44 horas en unas instalaciones situadas en la carretera de Valcabado.

El centro de emergencias ha recibido cerca de cuarenta llamadas de ciudadanos alertando de la presencia del fuego. Por el momento, no se han registrado heridos.

Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de la Guardia Civil y los Bomberos del parque Centro de la Diputación de Zamora. También se ha avisado a la empresa suministradora NEDGIA Gas.

El incidente ha sido comunicado al centro provincial de mando de Medio Ambiente. Además, al tratarse de un incendio industrial, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

Los equipos desplazados trabajan en la zona para controlar el incendio y garantizar la seguridad de las instalaciones y de su entorno.

TEMAS

Tracking Pixel Contents