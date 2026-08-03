Marina García

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Un incendio en una planta de residuos de Roales moviliza a los servicios de emergencia

Un incendio declarado este lunes en una planta de tratamiento de residuos de Roales, en la provincia de Zamora, ha provocado una amplia movilización de los servicios de emergencia. El suceso se ha producido a las 13.44 horas en unas instalaciones situadas en la carretera de Valcabado.

El centro de emergencias ha recibido cerca de cuarenta llamadas de ciudadanos alertando de la presencia del fuego. Por el momento, no se han registrado heridos.

Hasta el lugar han sido movilizados efectivos de la Guardia Civil y los Bomberos del parque Centro de la Diputación de Zamora. También se ha avisado a la empresa suministradora NEDGIA Gas.

El incidente ha sido comunicado al centro provincial de mando de Medio Ambiente. Además, al tratarse de un incendio industrial, se ha activado el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil.

Los equipos desplazados trabajan en la zona para controlar el incendio y garantizar la seguridad de las instalaciones y de su entorno.