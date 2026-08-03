El Festival Flamenco de Villaralbo alcanza su mayoría de edad como referente nacional

Villaralbo ya se encuentra preparado para acoger la 18ª edición de su Festival Flamenco. Este evento, que tendrá lugar el próximo 14 de agosto a partir de las 22.00 horas en la Plaza Mayor de la localidad, forma parte de la programación de las fiestas patronales. Celebra su mayoría de edad convertido en todo un referente nacional y con un cartel que cuenta con algunos de los mejores artistas del arte jondo de nuestro país, entre ellos Antonio Reyes, Regina y Caracolillo de Cádiz.

El Festival también contará por primera vez con la presencia de la bailadora María Montaño, que destaca por su estilo de baile, "con esas profundas raíces de Morón, con esa técnica tan depurada y estéticamente preciosa propia de la escuela de Sevilla", comentaba Félix Rodríguez, uno de los miembros de la Peña Flamenca, organizadora del evento junto con el Ayuntamiento de Villaralbo y Caja Rural de Zamora.

Desde la Peña han incidido en el valor que ha adquirido este festival: "Ahora ya no solamente llamamos a algún artista buscando que tengan hueco y formen parte de esta cita, sino que ahora son los propios managers quienes nos llaman buscando participar en este festival". Además, añadían con orgullo que "son dieciocho años, estamos hablando ya de un bagaje importante. Nuestro objetivo es situarlo en lo más alto, para que se coloque en la cúspide entre los eventos de este estilo".

Acto de presentación del Festival Flamenco / Lucas Anta

Además, aseguran que este éxito no sería posible sin la colaboración del Ayuntamiento de Villaralbo y las entidades colaboradoras que siguen haciendo de este unos de los eventos musicales más fuertes de la provincia. Asimismo, el alcalde, Santiago Lorenzo, ha querido hacer especial hincapié en que "desde el Consistorio se ha apostado fuerte por este evento desde sus inicios. A pesar de ser un municipio de entre 1.800 y 1.900 habitantes donde el presupuesto es limitado, hemos hecho siempre esfuerzos para traer a los mejores artistas, dejando el pabellón del flamenco muy alto".

Dentro de este apoyo institucional, ha sido el alcalde quien ha aprovechado la presentación para recordar que "este evento está dentro de las fiestas patronales, que se celebran del 11 al 16 de agosto, con una gran cantidad de actividades", y que, además, colgar el cartel de completo todos los años hace que "se tenga la fuerza y la ilusión necesarias para seguir apostando por este evento y continuarlo en el futuro". Además, representantes de la Peña Flamenca se han encargado de agradecer el apoyo de Caja Rural, pues este es "completamente vocacional y es la única entidad de ahorro que apoya verdaderamente a Zamora, independientemente de la ayuda, siempre tiene las puertas abiertas para la cultura".

Por su parte, la responsable de Comunicación de Caja Rural de Zamora, Laura Huertos ha querido dar las gracias al Ayuntamiento por integrarles en este festival que se celebra año tras año en Villaralbo.

Las entradas ya se pueden adquirir de forma anticipada tanto en el bar Lucero de Villaralbo como en la librería Carlín de Zamora, y se espera que un año más se cuelgue el cartel de completo. Por ello, desde la organización recuerdan que comprar las entradas con tiempo "facilita la logística en caso de que se necesiten más sillas, para que nadie se quede de pie".

Esta nueva edición no es una cualquiera, ya que se celebra la mayoría de edad, el amor y el respeto que hay por la música flamenca en esta localidad.