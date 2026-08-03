Estabilizado el incendio de Fermoselle, que baja a nivel 0, aunque se mantiene la vigilancia en dos "puntos calientes"

La evolución favorable del grave incendio forestal declarado el pasado miércoles en Fermoselle ha permitido rebajar el índice de gravedad del 1 al 0, después de que el amplio operativo de extinción desplegado en la comarca de Sayago por su propagación a varios pueblos haya logrado estabilizar el fuego.

La rebaja del índice de gravedad permitirá reducir de forma paulatina el número de medios de extinción terrestres y aéreos movilizados por el incendio forestal, que ha llegado a estar integrado por cerca de 200 aportados por la Junta como por otras administraciones, e incluso se han desplazado a la comarca medios internacionales de varios países, al margen de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Además, el descenso de temperaturas y de la humedad relativa que se esperan en las próximas horas contribuirán a la estabilización definitiva del incendio forestal, tras duras jornadas de lucha contra las llamas para intentar contener su propagación y evitar más daños en pueblos, viviendas o en explotaciones ganaderas.

Bomberos forestales refrescan terrenos calcinados por el fuego. / Cedida

Las condiciones meteorológicas favorables previstas por la noche también permitirán focalizar los trabajos del operativo de extinción en la vigilancia activa en las zonas consideradas "más peligrosas”, que se localizan en Mámoles y al sur de Fermoselle, en el entorno del Puente de San Lorenzo.

Así lo ha explicado el director técnico de extinción del incendio, Manuel Rodríguez, quien ha reconocido que la situación del fuego originado en Fermoselle “ha sido tranquila” durante la jornada del lunes “en la mayor parte del perímetro afectado”.

Esta situación favorable ha permitido centralizar las labores del operativo en los dos “puntos calientes” que presentaban un mayor riesgo de reactivación de las llamas, a pesar de que la orografía y las características del cañón de los Arribes han dificultado la intervención directa con medios terrestres por la verticalidad de sus paredes.

Por este motivo, se ha optado por “refrescar” con medios aéreos esos “puntos calientes” sobre los que ha sido necesario extremar la vigilancia, ya que un ascenso de las temperaturas y las fuertes rachas de viento podían favorecer la reactivación del fuego.

Dos bomberos forestales vigilan una zona de los Arribes para contener posibles reactivaciones. / Cedida

Por su parte, el trabajo de los medios terrestres a lo largo de la jornada se ha centrado en realizar labores de control y de consolidación de las “líneas de defensa” habilitadas en los últimos días para intentar frenar el avance de las llamas.

Por el momento, no se ha concretado la superficie de terreno calcinada por las llamas, aunque el perímetro calculado mediante el sistema Copernicus detalla que supera las 11.100 hectáreas. Tampoco se han aportado nuevos datos sobre las causas que el pasado miércoles originaron el fuego en Fermoselle, aunque como ya desvelara la Junta podría haber sido provocado por una imprudencia.

La estabilización del incendio de Fermoselle permitirá devolver poco a poco la "normalidad" a los pueblos de Sayago afectados que, en los últimos días han vivido una "pesadilla" que ahora intentan olvidar, aunque los terrenos calcinados y las casas destruidas recordarán durante mucho tiempo el voraz paso de las llamas.