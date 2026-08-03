Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Un incendio en una planta de residuos de Roales moviliza a los servicios de emergenciaUn ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de Zamora Un ciclista resulta herido en una colisión con un turismo en este pueblo de ZamoraEclipses: de presagios del fin del mundo a objeto de estudio científico en ZamoraUn espectáculo de drones, plato fuerte de la programación especial por el eclipse solar en ZamoraLa guía "De Zamora al cielo" te enseña a construir una cámara oscura casera para observar el eclipse solar con seguridad: sigue estos pasos La guía "De Zamora al cielo" te enseña a construir una cámara oscura casera para observar el eclipse solar con seguridad: sigue estos pasos
instagramlinkedin

Ciudadanos de Zamora y localidades del alfoz, alertados por Protección Civil tras el incendio en una planta de residuos en Roales

Protección Civil de Castilla y León ha emitido una alerta a los municipios cercanos ante el riesgo de inhalación de humo tóxico

VÍDEO | Así se ve el incendio de Zaresa a 150 metros del foco

VÍDEO | Así se ve el incendio de Zaresa a 150 metros del foco

S. A.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

O. C.

El incendio en la planta de tratamiento de residuos situada en el término de Roales del Pan ha movilizado a numerosos medios a nivel provincial y autonómico. Hasta el lugar se han desplazado también maquinaria y efectivos humanos procedentes del Ayuntamiento de Zamora.

Ante el peligro que supone el humo emitido en el incendio, Protección Civil de Castilla y León ha enviado una alerta a los residentes en los municipios más cercanos al foco: Valcabado, Roales del Pan, La Hiniesta, Monfarracinos, Cubillos y algunas zonas de Zamora.

En el mensaje, las autoridades piden principalmente que los usuarios se mantengan alejados de la zona de riesgo, a ser posible evitando actividades al aire libre y siempre siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes. Principalmente, esta alerta se ha dado debido al riesgo que supone la inhalación de humo tóxico.

Noticias relacionadas y más

Alerta de Protección Civil por el incendio en Zaresa (Roales del Pan)

Alerta de Protección Civil por el incendio en Zaresa (Roales del Pan) / Cedida

Medidas de protección

Además, como medida de seguridad, las autoridades han tomado la decisión de desalojar la planta de la empresa Freigel, situada justo al lado de Zaresa y, por ende, afectada por el humo y en peligro hasta la estabilización de la situación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. DIRECTO | Última hora del incendio en Fermoselle (Zamora): El frente activo del fuego podría ser de 10 kilómetros de longitud
  2. El incendio de los Arribes del Duero llega a Fermoselle, que está confinado y siete pueblos de Sayago evacuados
  3. Una imprudencia, posible causa del incendio de Fermoselle apuntada por la Junta
  4. Apunta esta fecha: la orquesta Panorama actúa el 19 de agosto en La Raya
  5. Medios de Zamora apoyan la extinción de un incendio en Portugal, próximo a la frontera con Aliste
  6. David y Julia, la pareja que ha perdido su casa de Fornillos de Fermoselle por el incendio: 'Acabábamos de reformarla, tanto trabajo para esto, ¿y ahora qué?
  7. Confirmado por la DGT: estas son las carreteras cortadas este miércoles por el incendio de Fermoselle, en Zamora
  8. El consejero de Agricultura tras conocer el daños del incendio de Fermoselle: 'Tiene que verse con normalidad cortar una zarza o un árbol

Vega de Villalobos sorprende a Abelardo Febrero, su párroco de 93 años, con un entrañable homenaje: "Creí que ibais a sustituir al cura"

Vega de Villalobos sorprende a Abelardo Febrero, su párroco de 93 años, con un entrañable homenaje: "Creí que ibais a sustituir al cura"

El Festival Flamenco de Villaralbo alcanza su mayoría de edad como referente nacional

El Festival Flamenco de Villaralbo alcanza su mayoría de edad como referente nacional

El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: "Solo he podido salvar las ovejas"

El incendio de Fermoselle se ceba con Mámoles y desnuda la explotación de Alfredo: "Solo he podido salvar las ovejas"

VÍDEO | Así se ve el incendio de Zaresa a 150 metros del foco

VÍDEO | Así se ve el incendio de Zaresa a 150 metros del foco

Ciudadanos de Zamora y localidades del alfoz, alertados por Protección Civil tras el incendio en una planta de residuos en Roales

Ciudadanos de Zamora y localidades del alfoz, alertados por Protección Civil tras el incendio en una planta de residuos en Roales

El Ayuntamiento de Roales del Pan alerta a los vecinos del protocolo de actuación tras el incendio en Zaresa

El Ayuntamiento de Roales del Pan alerta a los vecinos del protocolo de actuación tras el incendio en Zaresa

Ribadelago alza la voz para exigir a las administraciones un "futuro digno" tras la tragedia de 1959 y mejores servicios públicos

Ribadelago alza la voz para exigir a las administraciones un "futuro digno" tras la tragedia de 1959 y mejores servicios públicos

Un incendio en Zaresa, planta de residuos de Roales, moviliza a bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora

Un incendio en Zaresa, planta de residuos de Roales, moviliza a bomberos de la Diputación y del Ayuntamiento de Zamora
Tracking Pixel Contents