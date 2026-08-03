Ciudadanos de Zamora y localidades del alfoz, alertados por Protección Civil tras el incendio en una planta de residuos en Roales
Protección Civil de Castilla y León ha emitido una alerta a los municipios cercanos ante el riesgo de inhalación de humo tóxico
O. C.
El incendio en la planta de tratamiento de residuos situada en el término de Roales del Pan ha movilizado a numerosos medios a nivel provincial y autonómico. Hasta el lugar se han desplazado también maquinaria y efectivos humanos procedentes del Ayuntamiento de Zamora.
Ante el peligro que supone el humo emitido en el incendio, Protección Civil de Castilla y León ha enviado una alerta a los residentes en los municipios más cercanos al foco: Valcabado, Roales del Pan, La Hiniesta, Monfarracinos, Cubillos y algunas zonas de Zamora.
En el mensaje, las autoridades piden principalmente que los usuarios se mantengan alejados de la zona de riesgo, a ser posible evitando actividades al aire libre y siempre siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes. Principalmente, esta alerta se ha dado debido al riesgo que supone la inhalación de humo tóxico.
Medidas de protección
Además, como medida de seguridad, las autoridades han tomado la decisión de desalojar la planta de la empresa Freigel, situada justo al lado de Zaresa y, por ende, afectada por el humo y en peligro hasta la estabilización de la situación.
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