Ciudadanos de Zamora y localidades del alfoz, alertados por Protección Civil tras el incendio en una planta de residuos en Roales

El incendio en la planta de tratamiento de residuos situada en el término de Roales del Pan ha movilizado a numerosos medios a nivel provincial y autonómico. Hasta el lugar se han desplazado también maquinaria y efectivos humanos procedentes del Ayuntamiento de Zamora.

Ante el peligro que supone el humo emitido en el incendio, Protección Civil de Castilla y León ha enviado una alerta a los residentes en los municipios más cercanos al foco: Valcabado, Roales del Pan, La Hiniesta, Monfarracinos, Cubillos y algunas zonas de Zamora.

En el mensaje, las autoridades piden principalmente que los usuarios se mantengan alejados de la zona de riesgo, a ser posible evitando actividades al aire libre y siempre siguiendo las instrucciones de las autoridades competentes. Principalmente, esta alerta se ha dado debido al riesgo que supone la inhalación de humo tóxico.

Alerta de Protección Civil por el incendio en Zaresa (Roales del Pan) / Cedida

Medidas de protección

Además, como medida de seguridad, las autoridades han tomado la decisión de desalojar la planta de la empresa Freigel, situada justo al lado de Zaresa y, por ende, afectada por el humo y en peligro hasta la estabilización de la situación.