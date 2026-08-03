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El Ayuntamiento de Roales del Pan alerta a los vecinos del protocolo de actuación tras el incendio en Zaresa

Sugerencia de confinamiento para los vecinos y la piscina municipal cerrada entre otras medidas recomendadas

GALERÍA | Las imágenes del incendio en la planta de residuos Zaresa de Roales

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Oliva Conde

Tras el incendio en Zaresa, la planta de tratamiento de residuos ubicada en el Polígono Industrial de La Hiniesta, Protección Civil de Castilla y León ha emitido una alerta a la que se ha sumado también el Ayuntamiento de Roales del Pan con un bando en el que se informa del procedimiento a seguir por la población.

El motivo de las alertas es la presencia de una nube de humo tóxico, que está motivada por la combustión de los materiales de la planta. Por ello, lo más adecuado es que los vecinos permanezcan en sus hogares no solo en Roales, sino en todos los municipios afectados, lo que incluye a una parte de Zamora.

También se pide a la población evitar la ventilación de viviendas manteniendo las puertas y ventanas cerradas y desconectando los sistemas de climatización que introduzcan aire del exterior, como los llamados "pingüinos" (de uno o dos tubos), sistemas de "tubos en el techo" (VMC), grandes climatizadores de rejillas (UTA), climatizadores por agua (bio-aire acondicionado) y extractores e impulsores de aire (como la campana de la cocina o extractores del baño).

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Por el mismo motivo se informa de que la piscina municipal estará cerrada hasta nuevo aviso y se pide a los vecinos evitar la realización de actividades al aire libre tanto en el pueblo como alrededores y alejarse de la zona cercana al foco. El alcalde, David García, informa de que el Ayuntamiento se mantendrá atento a las novedades para comunicárselas a la población con celeridad.

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