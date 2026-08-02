Un vecino de Moraleja del Vino, obligado a dejar su casa que podría desplomarse por filtraciones de la red de agua potable

Las dos filtraciones de agua a una vivienda procedentes del sistema público de abastecimiento de agua potable de Moraleja del Vino han provocado un gran deterioro estructural a la casa de situada en la Plaza Mayor, domicilio habitual de su propietario que se vio obligado hace casi un año a abandonar el inmueble y trasladarse a Zamora capital.

El perjudicado presentó el 17 de noviembre de 2025 una reclamación ante el Ayuntamiento de esta localidad sin que hasta el momento haya obtenido respuesta alguna, por lo que el asunto está ya en manos de la jueza de la sección de lo Contencioso del Tribunal de Instancia de Zamora, explica el abogado del dueño de la vivienda, Patricio Cuadra Blanco. "Esperábamos una llamada del Consistorio para poder llegar a un acuerdo, pero ha habido silencio administrativo", añade el letrado. Los daños han sido estimados por un perito en 250.707 euros, cuantía que la jueza tendrá que determinar si se ajusta en una sentencia, de no llegar a un acuerdo el particular y el Ayuntamiento.

Desperfectos en una pared y en una puerta de la vivienda. / Cedida

Esas filtraciones llegan desde la conducción de la calle de Eduardo Barrón que causó la inundación total de la bodega y, con posterioridad, la que se derivó de la rotura de la red municipal en la Plaza Mayor, lo que obligó a este propietario y residente en este inmueble a utilizar bombas de achique. Estos incidentes han afectado a la impermeabilidad, estanqueidad, seguridad estructural y acabados de la vivienda, cuya estabilidad requiere una reparación inmediata y medidas preventivas con andamiaje para evitar que los elementos afectados por las filtraciones de agua hasta que tenga lugar esa intervención, según el informe del arquitecto que intervino como perito, contratado por este particular.

Miedo al desplome y dealojo La primera inundación sepultó la bodega entre 1,5 o 2 metros de altura, alcanzó los muros de carga y causó el hundimiento del suelo de la planta baja y el movimiento de toda la estructura de la casa que se transmitió a la estructura de la edificación con el resultado de la aparición de grietas, desplazamientos de estructuras y material, etc. La segunda inundación tuvo su efecto directo en el estado de la fachada que se desplazó y en la que aparecieron grietas. La explicación de que esta casa no se haya derrumbado está en los refuerzos de hormigón y acero que se usaron en el forjado de la planta baja, las dimensiones de carga del tapial y porque el inmueble solo tiene una planta, de lo contrario el vecino de Moraleja habría perdido su vivienda habitual. El miedo a que la casa se derrumbe ha llevado a su dueño a trasladarse a la capital, donde dispone de un lugar en el que residir mientras se le solucione este incidente que ha agravado el estado del edificio de planta baja y sobrado. Se trata de "su vivienda habitual y ha tenido que abandonarla por temor a que se venga abjo y ocurra una desgracia". Este moralejano recela de que los desperfectos en la estructura puedan causar "daños a terceros, a viviendas aledañas o algún viandante" que pase por delante del inmueble.

Sin expediente administrativo

Ante esta falta de atención por parte del Consistorio, el 18 de mayo de este año el vecino afectado por las filtraciones presentó un recurso contencioso administrativo ante la instancia judicial, cuya jueza concedió veinte días hábiles a la institución local de Moraleja para que aportara el expediente administrativo abierto sobre esta reclamación de daños por un particular, plazo a contar desde el 6 de junio. Sin embargo, el Ayuntamiento volvió a dar la callada por respuesta, ante lo que se le conceden otros diez días hábiles para que haga llegar el documento al Tribunal de Instancia lo que alarga hasta el 5 de septiembre ese periodo máximo que de desoír contará una multa de entre 300 euros a 1.200 euros.

Los daños tasados por un perito

Los problemas empezaron a intensificarse en septiembre de 2025 que han afectado a la fachada de la casa que presenta dos grandes grietas, al igual que las habitaciones, tabiques y vigas de la cubierta, además de humedades y desprendimiento de materiales, apunta el informe del perito elaborado el 22 de octubre de 2025 tras haber visitado el inmueble varias veces para valorar su estado.

El técnico apunta que aunque la casa de 70 metros cuadrados data del año 1900 las sucesivas "reformas interiores recientes garantizan su habitabilidad y salubridad", así como de la cubierta. Entre la descripción minuciosa de los desperfectos causados, figura un tabique que separa un dormitorio y la entrada que "está suelto"; el desprendimiento de los revestimientos de la pared; el hundimiento del suelo de la entrada a la casa y restos de humedad en las juntas.

Estado de las vigas, que están en el aire, según el informe. / Cedida

Las vigas, que ha descendido entre 3 y 5 centímetros, y las viguetas que están en el aire, que soportan el forjado de madera han sufrido los efectos de la filtración de agua, mientras que "el muro que separa un dormitorio del salón de estar y comedor presenta grietas en toda su longitud", abunda ese informe pericial.

Puertas y armarios de toda la vivienda "están desencajados, no cierra o no se puede salir", indica el técnico que describe "fisuras que solo se aprecian cuando ya se han convertido en grietas que recorren todos los tabiques", para lo que aporta un reportaje fotográfico más que ilustrativo de esas grandes rajas que recorren las paredes.

"Las vigas y viguetas del forjado de la planta bajo cubierta se han movido y están fuera de la posición en que se colocaron inicialmente", continúa para concretar que en algunos puntos ese desplazamiento puede medir 5 centímetros.

Por lo que respecta la bajo cubierta o el sobrado, en el entarimado del forjado y en las vigas puede observarse un descenso que ha obligado a puntalarlo como consecuencia del movimiento de las tejas. El muro central de esta parte de la construcción tiene una grieta de unos 10 centímetros en algunas partes, lo que permite introducir varios dedos de la mano.

La bodega y las humedades

El perito ha apreciado desmoronamientos en la parte inferior del muro o arco central de la primera nave de la bodega de la casa, que ha estado inundada, mientras que los refuerzos del último arco se han derrumbado. Los desperfectos suman el desplome del cerramiento que separaba esta estancia con la bodega de la casa contigua.

Detalle del derrumbe del muro de separación de la bodega con otra contigua. / Cedida

El forjado del suelo de esta parte de la casa tiene desprendimientos y el arrastre de las aguas ha descalzado los muros de la bodega.

El análisis del estado del tajado deja patente que las tejas se están abriendo y desplazado, al tiempo que la cubierta de la vivienda se está hundiendo.